بلدية أبوظبي توفر 310 سلع غذائية عبر 12 منفذ بيع في مدينة أبوظبي وضواحيها خلال رمضان
بلدية أبوظبي توفر 310 سلع غذائية عبر 12 منفذ بيع في مدينة أبوظبي وضواحيها خلال رمضان
8 مارس 2023 14:53
حرصت بلدية مدينة أبوظبي على توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في كافة منافذ البيع التابعة لها، والواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك.
وعملت البلدية على زيادة عدد السلع وتنوعها في منافذ البيع لتبلغ 310 سلع غذائية، وكذلك على تقديم عروض وحسومات على 34 سلعة من التي تلقى طلباً كبيراً خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال والسائقين وسيارات التوصيل، خصوصاً في المنافذ والمناطق التي تشهد طلبات وإقبالاً كبيراً من المواطنين.
وخصصت البلدية 12 منفذاً لبيع السلع الغذائية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وحددت ساعات العمل بها خلال شهر رمضان المبارك، كالتالي: مستودع شارع المرور، ومستودع مصفح، والوثبة، والتي تستقبل الجمهور من الساعة 9:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً، وأفرع جمعية أبوظبي التعاونية في كل من (جمعية الميناء، وجمعية المرور، وجمعية أبوظبي مول، وجمعية مكاني مول) وتستقبل الجمهور من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 عند منتصف الليل، وكذلك أفرع جمعية بني ياس التعاونية في كل من (الشهامة، وبني ياس، والسمحة، وسراب مول المفرق) والتي تستقبل الجمهور من الساعة 9:00 صباحاً إلى 12:30 بعد منتصف الليل طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى افتتاح فرع ومنفذ بيع جديد في جمعية بني ياس التعاونية في سوق سراب المجتمعي، الكائن في منطقة بني ياس شرق 3-2.
ويمكن للمواطنين الحصول على السلع الغذائية من خلال زيارة أحد منافذ البيع، أو طلبها عبر منصة (تم) الحكومية، حيث تتوفر خدمة توصيل طلبات السلع الغذائية عبر مركبات مجهزة ومبردة، وذلك خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ الطلب.
كما تقدم بلدية مدينة أبوظبي تسهيلات في توصيل طلبات السلع الغذائية لفئتي أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وخصصت رقم هاتف متحرك (0564036833) لهذه الفئات للحصول على خدمة توصيل الطلبات دون مقابل مالي.