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الإمارات

سلطان النيادي: سلام إلى الأرض من الفضاء

سلطان النيادي
8 مارس 2023 13:53

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال من خلالها: "سلام إلى الأرض من الفضاء".

وأضاف النيادي: "سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.

واشار رائد الفضاء إلى أن" الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرّة ".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الخميس الماضي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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