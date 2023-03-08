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الإمارات

قرقاش: تعزيز الجسور وتصفير المشاكل يمثل خيارنا الاستراتيجي الأول

أنور قرقاش
8 مارس 2023 13:08

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رسالة القيادة الإماراتية للمنطقة والعالم واضحة ومحورها الاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي، وهذا ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، خلال لقاءاته بقادة العالم الزائرين للإمارات.

وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة، اليوم عبر حسابه الرسمي، في تويتر أن "تعزيز الجسور وتصفير المشاكل والبناء الجاد للمستقبل يمثل خيارنا الاستراتيجي الأول ولا حياد عنه".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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