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شرطة أبوظبي تُعزز الثقافة المرورية ضمن "أسبوع المرور الخليجي 2023"

شرطة أبوظبي تُعزز الثقافة المرورية ضمن "أسبوع المرور الخليجي 2023"
8 مارس 2023 12:14

تُنظم شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات عددًا من الفعاليات والبرامج التوعوية المتنوعة للجمهور ضمن "أسبوع المرور الخليجي الموحد2023" وذلك في القرية العالمية بدبي والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري تحت شعار "حياتك أمانة".
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة أن أمن الطرق يأتي ضمن أولويات شرطة أبوظبي وأهدافها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز التوعية والثقافة المرورية حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكر أن مديرية المرور والدوريات تُشارك خلال أسبوع المرور الخليجي الموحد بالعديد من الفعاليات التي تخدم أهداف شعاره "حياتك أمانة" منها المحاضرات والندوات والمسابقات لرفع مستوى الوعي المروري لمختلف شرائح المجتمع من خلال التوعية المرورية الرقمية والمشاركة في المعرض المصاحب بالقرية العالمية من خلال الروبوت الذكي والذي يقدم النصائح المرورية للجمهور والترحيب بهم في منصة شرطة أبوظبي وعرض أفلام التوعية المرورية الرقمية على شاشة الروبوت ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب المشاركة بدورية الطفل وبرامج تقنية AR للأطفال ومرسم للتعبير عن أفكارهم تجاه أمن وسلامة مستخدمي الطرق وتوعيتهم بقواعد الصعود والنزول من الحافلات المدرسية تعزيزًا للثقافة المرورية لدى هذه الفئة المهمة من المجتمع.

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