قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في الميادين كافة
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في الميادين كافة
8 مارس 2023 10:05
أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اعتزاز دولة الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية من تميز في مسيرة نهضتها وإثبات جدارتها في ميادين الإبداع والتنافسية كافة محققة نجاحات كبيرة وريادية.
وأشاد معاليه - في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس سنوياً - بجهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة، وفتح المجال لها للإبداع وإطلاق مخزونها وطاقاتها المتميزة لتؤكد للعالم أن تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة أنجزت تقدماً كبيراً لها، إذ أصبحت المرأة الإماراتية مبدعة ومتميزة في كل شيء، وتعد نموذجاً لكثير من دول العالم والمنطقة.
وأكد أن رحلة تميز المرأة الإماراتية في وطن الخير والعطاء تعود بنا إلى اهتمام مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مع إيمانه بكينونتها ومكانتها والاحتفاظ بخصوصيتها التي تجلت في نظرته للمرأة، واعتبارها أماً وزوجة وأختاً وإنسانة لها تطلعاتها وحقوقها وواجباتها، وبذلك فإن مسيرة النهضة النسائية بالدولة تمثل فعلاً استثنائياً ليس في دولة الإمارات فحسب بل في الوطن العربي، لأن المرأة استطاعت في الإمارات أن ترتقي فكراً وعلماً وعملاً ومكانة.
وأضاف معاليه لقد عملت "أم الإمارات" على تمكين الكوادر النسائية ليِكن قادرات على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية وتعزيز ما حققته المرأة من نجاح في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والبيئية والإعلامية، وغيرها من المجالات .
وأوضح أن شرطة أبوظبي وبتوجيهات القيادة الرشيدة عملت على تمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني محققة نتائج متميزة ومشاركة بدورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا .. لافتا أن الإمارات تعد من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال دعم المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها في المجتمع، إيماناً من القيادة الرشيدة بدورها وتأهيلها لتصبح قادرة على إشغال أعلى المناصب محلياً وإقليميا ودولياً.