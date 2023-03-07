السيدة الأولى لأوكرانيا تزور الأرشيف والمكتبة الوطنية

أبوظبي (وام)

زارت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وكان في استقبالها الدكتور عبد الله مغربي وكيل وزارة ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، والدكتور عبد الله الريسي المستشار الثقافي بوزارة ديوان الرئاسة عضوا مجلس الإدارة، وعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وقامت سيدة أوكرانيا الأولى بجولة في قاعة الشيخ زايد، واطلعت على مقتنيات مكتبة الإمارات والدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن، وتعزيز قيمة التسامح والتعايش الإنساني، والحوار بين الثقافات.. وأهدت الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الإصدارات الأوكرانية.