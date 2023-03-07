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خليفة بن طحنون يستقبل الرئيس البولندي في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس البولندي (وام)
8 مارس 2023 01:48

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس في واحة الكرامة، فخامة إندجي دودا رئيس جمهورية بولندا والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية للدولة.
ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وتجول في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.
وفي ختام الجولة، قام الرئيس البولندي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معْلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

أبوظبي
الإمارات
خليفة بن طحنون
واحة الكرامة
الرئيس البولندي
أندجي دودا
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