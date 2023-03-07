قرقاش: الإمارات تدعم الجهود الدولية لتعزيز فرص السلام في المنطقة

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف عملية السلام.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود الدولية المبذولة لتعزيز فرص السلام في المنطقة، مشيراً إلى موقف دولة الإمارات الداعم لمبدأ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس. من جانبه، ثمن المنسق الأممي الجهود الإماراتية الرامية إلى تعزيز آفاق السلام في المنطقة.