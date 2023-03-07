ممثلو وكالات فضاء عالمية خلال مؤتمر بدبي: المشاريع الفضائية توفر أحدث الأبحاث العلمية

آمنة الكتبي (دبي)

أكد ممثلو وكالات الفضاء العالمية أهمية المشاريع الفضائية ودورها في توفير أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة والابتكارات في قطاع الفضاء، مشيرين إلى أن نتائج الأبحاث تستخدم في طرح أفكار علمية جديدة، والتوصل لنتائج وافتراضات جديدة لاختبارها في المهام الفضائية طويلة المدى وعلى الأرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 «SpaceOps»، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الفضائية الرائدة عالمياً، والذي تنظمه الجمعية الدولية للعمليات الفضائية، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء في مركز دبي التجاري العالمي، ليكون النسخة الأولى التي تعقد في الوطن العربي.

وقال الدكتور فيليكس هوبر، مدير مركز عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية: «تسهم المشاريع الفضائية في توفير بيئة خصبة للأبحاث العلمية والتي تفيد البشرية في مختلف الجوانب الحياتية»، مشيراً إلى أنه لا يقتصر الغرض من هذه التجارب والأبحاث على تأهيل البشرية للحياة في بيئة الفضاء القاسية، بل لها دور كبير في اكتشافات علمية لتحسين حياة البشر على الأرض. وأضاف: «تخدم هذه التجارب مجالات تطوير التقنيات الجديدة وتشغيلها، والأنشطة التعليمية وعلوم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الأرض والفضاء والأبحاث البشرية، وابتكار الأدوية الجديدة، وعلوم الفيزياء، كما تستخدم نتائج الأبحاث على المحطة في طرح أفكار علمية جديدة والتوصل لنتائج وافتراضات جديدة لاختبارها في المهام الفضائية طويلة المدى وعلى الأرض».

وتابع: «يتم فحص البيانات العلمية من تجارب المحطة وتنقيحها ونشرها في العديد من الدوريات المعتمدة ووقائع المؤتمرات والأوراق التقنية والكتب وبراءات الاختراع، أو حتى الأفلام والبرمجيات التعليمية».

الاستخدام الإيجابي

من جانبه، قال ميشيل كروغلانسكي، المعهد البلجيكي للفضاء: «يساهم استخدام الفضاء بشكل إيجابي في مختلف الجوانب، بما في ذلك مراقبة المناخ والطقس، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وإدارة المياه، والكفاءة في النقل والزراعة، وحفظ السلام، والأمن، والمساعدة الإنسانية».

وأضاف: «في حين أن التطورات الأخيرة في الفضاء الخارجي تعزز جهودنا للوصول إلى عالم مستدام، حيث يبقى الفضاء مورداً محدوداً يجب حمايته من خلال رؤية واحدة مشتركة، وذلك من خلال حمايته من المخلفات الفضائية والحطام الفضائي».

وبين أن دولة الإمارات لديها استراتيجية واضحة في قطاع الفضاء، حيث عملت على تنفيذ العديد من المشاريع الفضائية التي ستفيد المجتمع العلمي حول العالم.

1165 مشاركاً من المهتمين والمتخصصين

يشهد مؤتمر عمليات الفضاء (SpaceOps 2023)، حضور أكثر من 1165 مشاركاً من المهتمين والمتخصصين، وأكثر من 25 من الرعاة الدوليين، وعدد من العارضين، إلى جانب لفيف من الخبراء من أبرز الجهات العالمية المعنية، لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات والابتكارات في قطاع الفضاء، فيما يحظى المؤتمر الذي سيستمر على مدار خمسة أيام، بالعديد من الرعاة من مختلف أنحاء العالم، فيما يقدم المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء مجموعة من الجلسات العامة، والمحاضرات، والجلسات التقنية، وورش العمل التفاعلية، ويتيح فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة بقطاع الفضاء.

وسيتطرق المؤتمر في الأيام المقبلة لجلسات نقاشية تتناول مواضيع مختلفة، مثل التنسيق بين عمليات مهمات الفضاء – الحاجات والحلول، والعمل الدولي المشترك بمجال التواصل على القمر، بحضور متحدثين من وكالات فضاء دولية.

ويأتي انعقاد المؤتمر عقب أيام من نجاح مهمة «طموح زايد 2» التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ووصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة «كرو دراجون» التابعة لشركة سبيس إكس.

التطبيقات اليومية

بدوره، أوضح فرانكو فينوجيلو من وكالة الفضاء الإيطالية، أن تكنولوجيا الفضاء تعرف بالتكنولوجيا التي طورتها علوم الفضاء أو صناعة الفضاء لاستخدامها في رحلات الفضاء أو الأقمار الصناعية أو استكشاف الفضاء، وتشمل هذه التكنولوجيا الفضائية، مركبات الفضاء والأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والبنية التحتية الداعمة والمعدات والإجراءات، موضحاً أن تكنولوجيا الفضاء، ألهمت رواد الفضاء والعلماء في البحث عن النجوم والكواكب والكون، واستخدام تلك التكنولوجيا في التطبيقات اليومية بشكل كبير، حيث أعاد المطورون تغيير تكنولوجيا الفضاء للتطبيقات اليومية.

وأكد أن دولة الإمارات تعمل ضمن منظومة ذكية، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تصل إلى المريخ ومن ثم إلى القمر، وشهدنا خلال الأيام الماضية مهمة إرسال أول عربي إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر، موضحاً مدى أهمية المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات.