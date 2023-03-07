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«تنفيذي الشارقة» يعتمد إنشاء مكاتب الارتباط التجاري

«تنفيذي الشارقة» يعتمد إنشاء مكاتب الارتباط التجاري
8 مارس 2023 01:48

الشارقة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية للقطاعات كافة في الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بإعارة سالم عمر سالم المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، ليكون مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في إمارة الشارقة، على أن تكون الإعارة لمدة سنة واحدة من تاريخه ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي.
واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية لعدد من مذكرات التفاهم بهدف الارتقاء بالخدمات الإدارية إلى أفضل المستويات الممكنة، وبما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركاء من الجهات الحكومية كافة في مختلف المجالات والقطاعات.
كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء مكاتب الارتباط التجاري الحكومي التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم المشاركة في المعارض والملتقيات المحلية والدولية، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، وخدمة القطاع الخاص، وتطوير العلاقات الاقتصادية.

عبدالله بن سالم القاسمي
الإمارات
الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
تنفيذي الشارقة
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