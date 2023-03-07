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«خليفة التربوية» تطلع على مشروع «كلنا شرطة»

«خليفة التربوية» تطلع على مشروع «كلنا شرطة»
8 مارس 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، وفد جائزة خليفة التربوية برئاسة أمينها العام أمل العفيفي، للاطلاع على مشروع «كلنا شرطة» الفائز بالجائزة.
وأوضح مدير قطاع أمن المجتمع، أن مشروع «كلنا شرطة» يسجل بصمات مهمة من خلال استقطاب أعضاء جدد، وإطلاق مبادرات مجتمعية تعزز التلاحم المجتمعي في ترسيخ المنظومة الأمنية، متطرقاً للابتكارات والمقترحات التطويرية وأهميتها في تحسين جودة الحياة، وتحقيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان، وتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية.
وأكدت أمل العفيفي اعتزاز الجائزة بالتعاون المثمر مع شرطة أبوظبي، والتي تمثل أحد الشركاء الاستراتيجيين للجائزة منذ إطلاق مسيرتها، حيث تعتز الجائزة بالمشاركات الثرية من مختلف الإدارات التابعة للقيادة، وكذلك تصدر فائزين لمنصات التتويج في مختلف دورات الجائزة، وهو ما يعكس مناخ التميز الذي تأخذ به شرطة أبوظبي، وحرصها على نشر ثقافة التميز نهجاً عاماً، وهو ما نراه ونلمسه من تميز شامل وشعور بالأمن والاستقرار.
واستمع الوفد إلى شرح عن آلية العمل في منظومة «كلنا شرطة»، المشروع الفائز بالجائزة عن فئة المؤسسات بمجال التعليم وخدمة المجتمع في الدورة الخامسة عشرة 2022 وإنجازاتها منذ انطلاقها عام 2016، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.

جائزة خليفة التربوية
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مبادرة كلنا شرطة
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