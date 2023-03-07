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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم توفالو

فالاني يستقبل راشد القمزي سفير الإمارات غير المقيم لدى توفالو (وام)
8 مارس 2023 01:47

فونافوتي، توفالو (وام)

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قدم راشد مطر القمزي أوراق اعتماده إلى فخامة القس توفيغا فايالو فالاني، الحاكم العام لتوفالو، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى توفالو، وذلك بالمقر الرئاسي بالعاصمة فونافوتي. ونقل السفير القمزي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة حاكم توفالو السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى توفالو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وتوفالو، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

راشد القمزي
الإمارات
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