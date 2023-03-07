المؤتمر الدولي للجيوفيزياء الهندسي ينطلق في العين

العين (الاتحاد)

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبلدية مدينة العين، بالشراكة مع جمعية الجيوفيزياء الاستكشافية، مؤتمراً صحفياً بحضور وسائل الإعلام في الدولة، وذلك صباح أمس بالحرم الجامعي، للإعلان عن «النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للجيوفيزياء الهندسية»، والذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر القادم 2023، في أروقة جامعة الإمارات برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

حضر المؤتمر عدنان الهاشمي، مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية العين، والمهندس سعود السناني، رئيس قسم هندسة التربة في بلدية العين، والدكتور أحمد مراد، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، والدكتور معمر بن كرودة، نائب الرئيس، عميد كلية العلوم، وأعضاء اللجنة، وعدد من الإعلاميين في الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد مراد، خلال المؤتمر الصحفي، أن انعقاد هذا المؤتمر العلمي الدولي المهم في دورته السابعة هذا العام، يؤكد المكانة العلمية والعالمية لهذا المؤتمر، والذي استطاع منذ بداياته الأولى في أن يساهم في بناء وتطوير العلوم والمعارف ذات الصلة بالجيوفيزياء الهندسية من خلال مخرجات علمية رصينة، وتوصيات تساهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية والتطوير.