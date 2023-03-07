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أكاديمية ربدان تعقد ندوات متخصصة

أكاديمية ربدان تعقد ندوات متخصصة
8 مارس 2023 01:47

أبوظبي (وام)

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عقدت أكاديمية ربدان سلسلة من الندوات المتخصصة؛ بهدف تعريف طلابها بالفرص والتحديات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي بشكل عام، وتقنية «شات جي بي تي» بشكل خاص.
شارك في الجلسات أكثر من 600 طالب من مختلف التخصصات، إلى جانب الكادرين الأكاديمي والإداري، وأساتذة وأكاديميين وخبراء متخصصين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت الندوات مشاركة فاعلة واهتماماً كبيراً من الحضور.
وتناولت الجلسات مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بتقنية «شات جي بي تي»، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تاريخ وتطور التقنية، ونبذة عن قدراته في تعميق المعرفة والفهم، وتحسين مهارات الكتابة، وتعلم لغات جديدة، وتطوير لغة المحادثة، إلى جانب تعزيز المناقشات الفاعلة والبراهين.
كما تناولت الندوات كيفية استخدام الطلبة للمحتوى المكتوب بواسطة «شات جي بي تي» في الاختبارات، مع التأكيد على أن يتم التعامل مع التقنية، كما هو الحال مع مصادر المعلومات الأخرى المأخوذة من الكتب والمجلات والإنترنت، والتي يجب الإشارة إليها على أنها اقتباسات مباشرة.
أدار الندوات خبراء متخصصون في الذكاء الاصطناعي الذين قدموا أمثلة عملية حول آلية استخدام تقنية «شات جي بي تي» في مختلف القطاعات، حيث أُتيحت الفرصة للحضور للاندماج في مناقشات تفاعلية ومشاركة أفكارهم وخبراتهم.
كما تناولت الجلسات الاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قضايا الخصوصية والانحياز، وتم تشجيع المشاركين على التفكير النقدي في الآثار المترتبة على تقنية «شات جي بي تي»، والنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبوه في تشكيل مستقبلها.

أكاديمية ربدان
أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
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