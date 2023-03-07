«أمناء جامعة الفجيرة» يناقش تطوير العملية الأكاديمية

الفجيرة (الاتحاد)

أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ثقته بأن مجلس الأمناء سيواصل دعم تقدم الجامعة وتطورها وتحقيقها لأهدافها، مشيراً إلى جهود الأعضاء التي أسهمت في تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها على المستويات كافة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جامعة الفجيرة الذي أُقيم في مكتبة الفجيرة الرقمية وترأسه معاليه. وناقش مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات المعنية بسير العمل في الجامعة، ومتابعة أدائها من خلال العديد من المؤشرات والتقارير التي تعمل عليها لجان الجامعة. كما اطلع المجلس على تقرير مدير الجامعة الدكتور سامح غوانمة الذي تضمن إجراءات الاعتمادات المحلية والدولية، إضافة إلى الاطلاع على تقرير أعداد الطلبة الجدد والطلبة المسجلين في الفصل الثاني للعام الأكاديمي 2022-2023، ومستجدات العمل في مكتبة الفجيرة الرقمية، واتفاقية الجامعة مع جامعة Xavier الأميركية التي تهدف إلى التعاون في البحث العلمي، وتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس وطلاب التمريض للدراسة والتدريب. وأشار الدكتور سامح غوانمة إلى أنه نظراً للإقبال اللافت على برنامج التمريض، تعمل الجامعة حالياً على تصميم برنامج المساعد الصحي، والذي يندرج ضمن مبادرات نافس لتطوير كوادر قطاع التمريض، والذي يستهدف تطوير 10 آلاف من الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية خلال 5 سنوات.