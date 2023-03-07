حمدان بن محمد: الإمارات نموذج للأمن والاستقرار

دبي (وام)

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، متضمنة 6 مؤتمرات بمشاركة 50 منظمة دولية ولفيف من القيادات الشرطية من حول العالم. وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المستويات المتقدمة من الأمن والأمان التي تنعم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ما هي إلا ثمرة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الضمانات كافة التي تكفل أعلى مستويات الحماية للوطن، وتصون مكتسباته وتحفظ عليه إنجازاته في المجالات كافة، بينما يبقى أمن المواطن والمقيم والزائر أولوية قصوى تفرد لها الدولة كل الإمكانات وتسخّر في سبيل تحقيقها كل الطاقات، لتظل دولتنا دائماً نموذجاً للأوطان الآمنة المستقرة، ونبراساً للتقدم والازدهار على مستوى المنطقة والعالم. كما بين سموّه أهمية التعاون الدولي في فرض سلطة القانون ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يتضمنه هذا التعاون من تبادل للمعلومات والخبرات والتجارب الناجحة والأنظمة الفعالة في التصدي لكل أشكال الجرائم، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، في حين أثنى سموّه على الأداء رفيع المستوى لأجهزة الأمن الإماراتية، وما حققته من نجاحات في الوقوف بكل حزم في وجه أشكال الجرائم كافة، وما تعتمده من نهج في مد جسور التعاون البناء مع أجهزة الشرطة حول العالم، وهو ما يتجسد في استضافة دولة الإمارات للقمة الشرطية العالمية حرصاً على تفعيل حوار مثمر وفعال حول سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، شاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلماً وثائقياً تناول دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان بين الماضي والحاضر والمستقبل، وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التقنيات في مكافحة الجريمة.

إلى ذلك، افتتح سمو ولي عهد دبي المعرض المصاحب للقمة، حيث اطلع سموه على أبرز التقنيات والتكنولوجيا المتطورة الداعمة للعمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتنبؤ الأمني، والعملات الرقمية، والمراقبة والتأمين، والمدن الذكية، والطائرات من دون طيار، والجرائم المستقبلية.

وتوقف سموه عند منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، والتي ينظمها مجلس علماء شرطة دبي على هامش القمة الشرطية العالمية، لتكون نقطة اتصال بين الخبراء في 7 مجالات تخصصية مختلفة، تناقش أبرز التحديات التي تواجههم في القطاع الشرطي والأمني، وصولاً إلى حلول فعالة لمواجهة تلك التحديات.

كما اطلع سموه على ما يتضمنه المعرض من خلال الشركات العالمية المشاركة، من حلول استباقية وتقنيات أمنية متطورة، وأثرها في مكافحة الجريمة والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات.

وفي ختام الزيارة، التقطت لسمو ولي عهد دبي الصور التذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة الشرطية العالمية، ورعاة القمة.

وتُعد القمة الشرطية العالمية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث الخبرات والمُستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.

وتستمر أعمال النسخة الثانية من القمة التي تستضيفها شرطة دبي على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 شركة عارضة، وأكثر من 200 مُتحدث من القيادات الشرطية على مستوى العالم.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس اللجنة المنظمة للقمة الشرطية العالمية 2023، أن القمة الشرطية تُعد منصة عالمية تخصصية رائدة لكل العاملين في الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون، بتمكينها المشاركين والأجهزة الأمنية من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث التجارب الأمنية والتقنية المتخصصة، مشيداً بنجاح دورتها الأولى التي حققت صدىً عالمياً ومطالبة أجهزة أمنية عديدة بمحاكاة الممارسات الشرطة الإماراتية داخل دولها. ولفت اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، في تصريح بالمناسبة، أن القمة نجحت في استقطاب أبرز الشخصيات النخبوية في الشرطة والأمن، كما أنها تميزت بمناقشة موضوعات تتمثل في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، ومواكبة التغيرات التقنية الكبيرة والمتلاحقة، وصولاً إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال إن الدورة الثانية تأتي لتستكمل النجاح الذي حققته في دورتها الأولى، وضمان مواكبتها لمختلف المتغيرات والتقنيات المبتكرة، لتعزيز سبل مكافحة الجرائم محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إفساح المجال للذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور التكنولوجي والمساهمة في تطوير الكوادر البشرية الشرطية، وفق المتطلبات المستجدة، مؤكداً أن شرطة دبي تبحث عن التطوير بصورة مستدامة.

وأضاف أن شرطة دبي تمثل 47% من المنظومة الأمنية؛ كونها جزءاً مهماً من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة تطبق مبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالعدالة، والتعامل بكل إنسانية، إذ تضم الدولة أكثر من مائتي جنسية من مختلف بلاد العالم، مؤكداً أنه إذا وجد الأمن والأمان زادت استثمارات الدولة في مختلف القطاعات وعدد السياح.

وتعد القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.

منتجات

عرضت Unitree الصينية، منتجاتها من الروبوتات الذكية التي تساعد الشرطي في مهامه لاستكشاف المناطق والتعامل مع المناطق الخطرة، ومنها نماذج XDOG وLaikago وAliengo، وA1 وGo1 وB1، وجميعها روبوتات مزودة بكاميرات مثبتة في المقدمة تتعامل من خلال أذرع تحكم وتحليل البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت أبرز الشركات العالمية مثل، Rafael، وDell، وIDEMIA، وBeacon Red، وCisco، وCanon أدواتها الذكية واستراتيجياتها الجديدة للشرطة؛ بهدف تعزيز المهارات التقنية المحسّنة والقدرات التكتيكية، فيما عرضت الشركة الإيطالية Intertraff، منتجاتها في حلول تنظيم المرور من خلال رادار الشرطة الثابت والمتحرك لتحديد السيارات المسرعة، من خلال أنظمة الكاميرات الرقمية الشرطية.

وقال مشعل غازي القهيدي، نائب مدير شركة هيلنكس الكويتية، إن معرض «القمة الشرطية العالمية» في دبي فرصة مثالية لعرض أنظمة الحلول في مجال المرئيات التكنولوجية الأمنية، من خلال سرعة التجاوب في حالة حدوث طوارئ وإرسال بيانات الموقع من خلال كاميرا فيديو مجهزة على الدرع المثبت على الشرطي في أرض الميدان، مما يتيح للقادة وغرف العمليات الحصول رؤية أفضل للبث الحي.