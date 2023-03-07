شرطة أبوظبي تعرض تجربة محاكاة الواقع الافتراضي في القمة الشرطية العالمية

دبي (وام)

عرضت شرطة أبوظبي أحدث الابتكارات والخدمات الذكية عبر منصتها المشاركة في القمة الشرطية العالمية، والتي تضم أحدث ما توصلت إليه أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، متمثلة بمركز التدريب الافتراضي المختص في مجال الميتافيرس ومحاكاة الواقع الافتراضي والمعزز، وصولاً إلى التعامل مع الأدلة الجنائية.

وأكد النقيب يوسف عبدالله الفارسي، مدير منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن القمة الشرطية العالمية في دبي فرصة مثالية لتبادل الخبرات والحلول بين القطاعات الشرطية بالدولة، لافتاً إلى أهمية مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي في هذا الحدث العالمي الذي يُعد من أهم المشاركات على الصعيد الدولي والعالمي، لما لها من دور في تعزيز مكانة دولة الإمارات من خلال مشاركة الخبراء من ضباط الشرطة في مختلف المجالات الأمنية والشرطية من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن منصة شرطة أبوظبي تسلط الضوء على الحلول الجديدة والمبتكرة، معرباً عن تقديره لشرطة دبي من خلال إتاحة الفرصة لاستعراض أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي توصلت لها قطاعات شرطة أبوظبي مثل: إدارة الأسلحة والمتفجرات، والإنعاش الرئوي، علاوة على سيناريوهات التعامل مع الحرائق، وترجمة البحوث العلمية وفيديوهات التوعية الأمنية والتي يتم عرضها على الشاشات بصوره مستمرة.

كما نوّه مدير منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستدام بتقديم أفضل الممارسات الذكية التي تخدم المجتمع، وتعريف المتعاملين بأهم المبادرات والمشاريع التقنية والذكية التي تتبناها تجسيداً لاستراتيجية إمارة أبوظبي نحو التحوّل الذكي في تقديم الخدمات.

وتتصدر التكنولوجيا والابتكار جدول أعمال القمة الشرطية العالمية، والتي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وتعرض الجهات المشاركة أبرز التقنيات الرائدة، واستراتيجيات قابلة للتنفيذ تضمن مستقبلاً أكثر أماناً، ضمن خمسة محاور رئيسية، تتمثل في الحدّ من الجريمة والجريمة الإلكترونية، الابتكار في الشرطة، وأمن الطرق، والمرونة في العمل الشرطي، وعلوم الأدلة الجنائية.