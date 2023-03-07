«الداخلية» تستعرض خدماتها الذكية في القمة الشرطية العالمية

دبي (وام)

استعرضت وزارة الداخلية أبرز خدماتها وابتكاراتها الذكية عبر منصتها المشاركة في المعرض المصاحب للقمة العالمية الشرطية، والتي انطلقت أعمالها أمس وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدم مركز الابتكار، التابع لوزارة الداخلية، مجموعة من الابتكارات الرائدة مقدمة لضباط الشرطة في عملهم اليومي من خلال معدات وإمكانيات تساعدهم في إنفاذ القانون، وتضم «دورية عام زايد» المزودة بالمعدات اللازمة لحماية الشرطي، كما تم عرض دراجة الإعلام الأمني المجهزة بكاميرا من أجل تصوير الحدث أولاً بأول، سواء كانت مطاردة أو أحداثاً شرطية.

كما عرض مركز الابتكار «درون فحص الأبراج اللاسلكية»، وهي عبارة عن فحص سلامة الأبراج من خلال منع الترددات المتداخلة، وأيضاً فحص الأعطال عن طريق كاميرا مثبتة في مقدمة الدرون ومن ثم توجيه الفني المتخصص لإصلاح الأعطال، بالإضافة إلى منظومة بصمة الوجه التي تساعد في التعرف علي المتهمين، ودورية الاسكوتر الذكية، و«تحدي الروبوتات»، والتقاطع المروري الذكي، ودرون إشارة المرور الذكية، ونظام بصمة الدماغ.

وقال النقيب أحمد الشامسي مسؤول خدمة «بن وريقة»، إن الوزارة تقدم خدمة «بن وريقة» الذكية، وهي عبارة عن تطبيق ذكي خاص للأطباء في 13 تخصصاً، ومهمته هي مساعدة الأطباء من خلال دوريات خاصة منذ خروجه من منزله وحتى وصوله إلى المستشفى، لافتاً إلى أن غرفة العمليات في جميع أنحاء الدولة تساعد الطبيب لحين وصوله من أجل إجراء العمليات وإغاثة المصابين.

واستعرضت وزارة الداخلية «قناص الإمارات»، وهي سيارة لاسلكية مسلحة تم تصنيعها بالكامل من القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع مركز الابتكار بوزارة الداخلية، ومزودة بكاميرا خاصة لنقل الحدث ونقله لحظة بلحظة لغرفة العمليات التي تتابع العملية، كما أنها مجهزة بـ (حقيبة القائد) بها جهاز كنترول مسؤول عن حركة السلاح وحركة الإطلاق.

وعرضت إدارة الدفاع الأمني لأم القيوين عبر منصة الابتكار «روبوت الإطفاء الآلي» والذي تم تصنيعه بالكامل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتحمل درجات الحرارة العالية والتي تصل إلى 700 درجة، كما أن قوة دفع الماء تصل إلى 250 متراً مربعاً، وتم تجهيزها بمعدات وخامات محلية وتجربتها في العملية التجريبية في إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى عمليات التعقيم الوطني.

وأوضح المهندس عبدالله القاضي مسؤول مستودع الأدلة الجنائية الذكي، أنه تم ابتكار روبوت ذكي من أجل حفظ الأدلة برقم معين حتى يتم حفظ واستدعاء الأدلة بطريقة أكثر أماناً وأكثر سرية.

وتعد القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.