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«الفارس الشهم 2».. 30 يوماً من دعم الإمارات لسوريا

«الفارس الشهم 2».. 30 يوماً من دعم الإمارات لسوريا
8 مارس 2023 01:49

اللاذقية (وام)

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أكملت عملية «الفارس الشهم 2» اليوم الثلاثين من الدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية جراء الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وخلف قتلى وجرحى ومباني متهدمة. 
وتعد «عملية الفارس الشهم 2» من أهم صور دعم دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، للشعب السوري، وتم من خلالها تسيير 151 طائرة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية بوزن بلغ 4925 طناً. 
الجدير بالذكر أنه في أعقاب وقوع الزلزال تم إرسال فريق الإمارات للبحث والإنقاذ للبحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة، ومن ثم أهدت دولة الإمارات معدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات «الفارس الشهم 2» لصالح الدفاع المدني السوري، إلى جانب تدريب رجال الدفاع المدني السوري عليها من خلال دورات مكثفة حتى يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ في المستقبل. 
وكان لـ«الهلال الأحمر» الإماراتي الدور الأكبر في توزيع الطرود الغذائية على المتضررين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ودعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، علاوة على إقامة مخيم إيواء مؤقت للمتضررين من الزلزال يضم خمسين خيمة. 
كما أهدت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة لتعزيز الخدمات المقدمة للمتضررين من الزلزال. وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي، وإعادة التأهيل، وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر، والوقوف على احتياجات القطاع الصحي، وتوفير ما يلزم من أدوية.

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