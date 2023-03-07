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حمدان بن زايد يزور حمد عفصان المنصوري ومحمد حمرعين المحيربي

حمدان بن زايد مصافحاً مستقبليه خلال زيارة محمد حمرعين المحيربي
8 مارس 2023 01:51

الظفرة (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كلاً على حدة، المواطنين حمد محمد عفصان المنصوري في محضر اليارية، ومحمد صالح حمرعين المحيربي في محضر قرمدة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

ورحب المنصوري والمحيربي وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهما.

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وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

رافق سموه، خلال الزيارتين، أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة.

 

حمدان بن زايد
الإمارات
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