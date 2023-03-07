7 ملايين درهم من «بيت الخير» لمعالجة ظروف إنسانية

دبي (وام)

قدمت جمعية بيت الخير منذ مطلع عام 2022 والشهرين الأولين من عام 2023 مبلغ 35 مليوناً و355 ألفاً و279 درهماً مساعدات طارئة، استهدفت معالجة ظروف إنسانية قاهرة تعرض لها مواطنون، وعجزوا عن التخلص من معاناتها ومضاعفاتها على أمنهم واستقرارهم المجتمعي منها 6 ملايين و996 ألفاً و4 دراهم استهدفت مساعدة 70 مواطناً عانوا مشاكل الإسكان وقضايا مالية كبيرة ومقلقة هددت بعضهم بالسجن.

ويأتي الاهتمام بملف المواطنين الغارمين والمتعثرين في استكمال شروط الإسكان، تنفيذاً لتوصيات مجلس إدارة الجمعية بتوجيه الجزء الأكبر من المساعدات لدعم ونجدة المواطنين الأقل دخلاً، وبشكل خاص الذين يمرون بظروف تفوق قدرتهم المالية وتعرضهم لمضاعفات مؤذية.

وتوزع مبلغ المساعدات الذي رصد لحل القضايا الكبرى التي تعرض لها مواطنون في الفترة نفسها إلى 4 ملايين و445 ألفاً و187 درهماً لتسوية 37 وضعاً إنسانياً وحالة قانونية وحكماً قضائياً صدر بحق مواطنين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى 2 مليون و550 ألفاً و817 درهماً، قدمت لدعم قضايا الإسكان العالقة والمتعثرة واستفاد منها 33 مواطناً.