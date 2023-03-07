الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«جامعة قابوس» تشيد بتجربة زراعة القمح في الشارقة

«جامعة قابوس» تشيد بتجربة زراعة القمح في الشارقة
8 مارس 2023 01:48

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
الشارقة.. «نصف نهائي» الكأس للمرة السابعة في «الاحتراف»

أشاد الدكتور عبد الله بن محمد السعدي عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة قابوس بتجربة الشارقة واستراتيجيتها في زراعة القمح بمزرعة مليحة، والتي تعد خطوة في تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في مزرعة القمح بمنطقة مليحة، بحضور عدد من مهندسي الدائرة.
واطلع عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة قابوس، خلال الزيارة، على الخبرات والتجارب الزراعية لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير زراعة القمح، من خلال التجارب الزراعية التي تجريها الدائرة في مزرعة مليحة على يد خبراء متخصصين في زراعة القمح وتطبيق ممارسات الاستدامة بطرق الري والزراعة الحديثة التي تسهم في توفير المياه، وتحافظ على البيئة.
وناقش اللقاء أهمية البحوث العلمية في المجالات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة التي تخدم زراعة القمح في الشارقة، إضافة إلى دراسة التحديات المناخية وأنظمة الري الذكي، واستحداث وتطوير سلالات وأنواع جديدة من المحاصيل التي تتحمل الظروف المناخية التي تتناسب مع المنطقة وأكثر مقاومة للآفات وأعلى في الإنتاجية خاصة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

زراعة القمح
الإمارات
الشارقة
خليفة مصبح الطنيجي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©