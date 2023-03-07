«جامعة قابوس» تشيد بتجربة زراعة القمح في الشارقة

الشارقة (وام)

أشاد الدكتور عبد الله بن محمد السعدي عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة قابوس بتجربة الشارقة واستراتيجيتها في زراعة القمح بمزرعة مليحة، والتي تعد خطوة في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في مزرعة القمح بمنطقة مليحة، بحضور عدد من مهندسي الدائرة.

واطلع عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة قابوس، خلال الزيارة، على الخبرات والتجارب الزراعية لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير زراعة القمح، من خلال التجارب الزراعية التي تجريها الدائرة في مزرعة مليحة على يد خبراء متخصصين في زراعة القمح وتطبيق ممارسات الاستدامة بطرق الري والزراعة الحديثة التي تسهم في توفير المياه، وتحافظ على البيئة.

وناقش اللقاء أهمية البحوث العلمية في المجالات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة التي تخدم زراعة القمح في الشارقة، إضافة إلى دراسة التحديات المناخية وأنظمة الري الذكي، واستحداث وتطوير سلالات وأنواع جديدة من المحاصيل التي تتحمل الظروف المناخية التي تتناسب مع المنطقة وأكثر مقاومة للآفات وأعلى في الإنتاجية خاصة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.