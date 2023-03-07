«الداخلية» تحتفل ببدء فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد

دبي (وام)

شهد اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، حفل انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023، الذي يقام تحت شعار «حياتك أمانة»، حيث تنظم وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، فعاليات مستمرة لمدة أسبوع تتضمن التوعية والتثقيف المجتمعي، تعزيزاً للسلامة المرورية وأمن الطرق في القرية العالمية بدبي.

حضر الاحتفال محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، وأعضاء المجلس، ومديرو إدارات المرور بالدولة، وعدد كبير من ضباط الوزارة، وممثلون عن شركاء الوزارة الاستراتيجيين بقطاع المرور.

وتضمن الحفل الذي بدأ بمسيرة للفرقة الشرطية الموسيقية من بوابة القرية العالمية حتى مسرح الاحتفال، كلمات بالمناسبة وفقرة استعراضية من طلبة المدارس في أم القيوين، وعرضاً للفرقة الموسيقية لأطفال شرطة دبي، ثم جرى تكريم الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين، والسائقين المثاليين وأعضاء مجلس المرور الاتحادي، وفريق التوعية والسلامة المرورية.

وبعد ذلك افتتح اللواء الشامسي فعاليات المعرض المصاحب الذي تقيمه وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة تحت شعار «حياتك أمانة»، والذي يتضمن عدداً من المبادرات والمشاريع التي تتبناها الوزارة في سبيل تعزيز الأمن والسلامة والوقاية، خاصة في مجالات المرور وأمن الطرق، ليستمر المعرض حتى 12 مارس الحالي بفعاليات متنوعة يومية.