«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن «استدامة خدمات الكهرباء والماء»

منى الحمودي (أبوظبي)

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة من دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس الثلاثاء، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، طالب فيها بالتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتضمن مادتين: الأولى: تُستبدل بعبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبارة وزارة الخارجية، وبعبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبارة وزير الخارجية، وذلك أينما وردتا في عنوان أو في نصوص المرسوم. ونصت المادة الثانية على أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. وناقش المجلس «استدامة خدمات الكهرباء والماء» من محورين هما: جودة خدمات الكهرباء والماء، وجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء، وقرر المجلس إعادة هذه التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لتضمينها ملاحظات الأعضاء وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة. وأكدت التوصيات أهمية مراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه مع وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية، وأخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة مقدماً في رصيد حساب المستهلك، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري، وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية، وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية.

أربعة أسئلة

وجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث وجهت صابرين حسن اليماحي، سؤالاً حول ارتفاع أسعار البترول، وآخر حول منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية، ووجهت شذى سعيد النقبي سؤالاً حول مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي، فيما وجهت ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً حول جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة.

أسعار البترول

وجهت صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي - وزير الطاقة والبنية التحتية حول ارتفاع أسعار البترول والدعم المقدم للمواطن في هذا الشأن، والذي شهد منذ بداية عام 2022 تذبذباً ما بين ارتفاع وانخفاض بسيط حتى أثقل ميزانية المواطن، لا سيما أصحاب الدخل المتوسط والبسيط والمعدوم من العاطلين عن العمل.

ورد معالي الوزير قائلاً: «إن أسباب الارتفاع الذي شهده العام الماضي يعود إلى الحرب التي دارت في أوكرانيا ونتج عنها حظر لجزء كبير من النفط، وترتب عليه ارتفاع في أسعار النفط الخام، خصوصاً إلى الشهر السابع من العام الماضي، بعد ذلك شهدنا تراجعاً إلى الاتزان بفضل جهود تحالف منظمة (أوبك)، ورجعت الأسعار إلى سابق عهدها قبل الأزمة مع استمرار وجود الأزمة».

وأكد أن القيادة والحكومة ارتأت أن تخصص دعماً إضافياً لمحدودي الدخل، وتم تقديم هذا الدعم من وزارة تنمية المجتمع، وشمل مجالات عدة، وتم وضع حزمة من المساعدات لمحدودي الدخل والوزارة قامت بدراسة ما يخص شق المحروقات من ديزل ووقود وتأثيرها وتم حسبتها من ضمن هذه الحزمة، والوزارة لا تحدد السعر، ولكن الحكومة وضعت آلية للتسعير تعتمد على عدم خسارة الشركة وفي الوقت نفسه عدم حصول شركات التوزيع على أرباح إضافية، وهي نسبة ثابتة في أرباح الشركات، والدولة أصبحت مقياس لجودة خدمات توزيع الوقود، وتم وضع معادلة لا تؤثر على المواطن ولا تخسر الشركات، والحكومة تقدم حزمة مساعدات، والموضوع متزن والدولة مقياس بفضل هذه المعادلة، من خلال وضع آلية معتمدة.

وأضاف معاليه: إن العضوة تحدثت عن مواضيع مهمة، وهي جزء من استراتيجية النقل، وهي متكاملة للنقل الذكي والمستدام، وهذه الاستراتيجيات تأخذ وقتاً في التطبيق وتحتاج إلى تضافر الجهود بين المحليات والاتحادي والخدمات التي تقدمها الإمارة لمرتادي الطريق، ومنذ أن طبقنا السياسية في عام 2015 إلى الآن رأينا انخفاضاً في مستويات الاستهلاك، ورأينا ثقافة اقتناء المركبات الموفرة للوقود، ورأينا خيارات المستهلكين تذهب إلى المركبات المحافظة على البيئة.

مسارات جريان الأودية

وجهت شذى سعيد النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول «مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي»، حيث ورد نص السؤال على التالي: تعرض الأهالي في الساحل الشرقي بالدولة مؤخراً لخسائر كبيرة شملت غرق المنازل والممتلكات والكوارث التي كادت أن تصل للأرواح بسبب المسارات الحالية لجريان الأدوية. فما هي المعالجات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة هذه المشكلة، وتفادي مثل هذه الأضرار؟

ورد معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، قائلاً: «يوجد على جدول أعمال الوزارة العديد من المشاريع التطويرية التي تصب في رفع جاهزية الدولة للتصدي لحالات هطول الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من سيول، بما يسهم في خفض الخسائر المادية التي قد تتسبب فيها».

وأشار إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل على إطلاق نظام إنذار مبكر متطور، مربوط بمنظومة متكاملة من الأجهزة الحديثة والمتطورة قادرة على رصد معدلات هطول الإمطار خاصة في مناطق السدود، وتحليلها ومن ثم إعطاء الجهات المعنية توقعات حول الحالة المناخية وما قد يطرأ عليها من تحديثات خلال الساعات الخمس المقبلة، مما يسهم بتنبيه الأهالي حول المخاطر التي قد تحدق بهم خلال الساعات المقبلة، وبالتالي زيادة زمن الاستجابة ونقلهم إلى مواقع أكثر أماناً.

وأوضح، أن المنخفض الذي تعرضت له الدولة في العام الماضي، كان وضعاً استثنائياً لم تشهده هذه المناطق خلال الأعوام الأربعين الماضية، حيث وصل مستوى هطول الأمطار إلى عشرة أضعاف أو أكثر، ووصلت كثافة الأمطار في بعض المناطق إلى 231 مليمتراً.

وأفاد أن الوزارة تتولى حالياً مهام إدارة والإشراف على 103 من السدود والقنوات المائية، ونتيجة للحالة التي تعرضت إليها الدولة العام الماضي، تقرر تعزيز منظومة السدود واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في السدود تسهم في توفير إنذار مبكر.

وحول مقترح دراسة إمكانية إنشاء صندوق للأزمات والطوارئ والذي تم عرضه خلال الجلسة، أكد معاليه أن الوزارة ستشرع خلال الفترة المقبلة في نقل بعض المقترحات التي تم استعرضها تحت قبة البرلمان، منوهاً بأن إنشاء الصندوق يتطلب مساهمات من جهات عدة، منها الحكومة والجهات المحلية.

استدامة خدمات الكهرباء والماء

وفي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، تطرق محمد عيسى الكشف رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية إلى موضوع سلعة الكهرباء والماء والتنافسية التي تخضع لها. بالإضافة إلى ارتفاع الكهرباء والماء على قطاع المزارعين، فما هو المحقق من هذا المستهدف وكم نسبة إنجازه.

ورد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، قائلاً: «نسعى إلى حوكمة الشركات والمؤسسات العاملة في توفير خدمات الكهرباء والماء، ويوجد لدينا أربع مؤسسات تخدم المواطنين أينما وجدوا وفي أي مكان في الدولة، وحوكمة هذه الشركات لا توجد إطار حوكمة للتحكم بالأسعار وأخذ موافقة الوزارة على الأسعار في هذه الشركات، وارتأت الوزارة أهمية إيجاد منظم وزاري وبعد مناقشات لهذه الجهات التشريعية التي تشرع لها في الإمارات المحلية تم الاتفاق بأنه قبل نهاية شهر أبريل القادم سوف نرفع تصور حول دراسة إنشاء منظم اتحادي يسهل عملية المقارنات والتعامل مع كل هذه المواضيع التي تم التطرق إليها في تقرير اللجنة».

وتناولت مريم ماجد بن ثنية موضوع العدادات الذكية واستدامة الكهرباء والماء، والحفاظ على هذه الأدوات التي تخدم هذا الهدف، ومن ضمنها العدادات الذكية لإعطاء المعدل اليومي لاستهلاك الماء والكهرباء. ورد معالي الوزير قائلاً: نحن دولة ذكية ويجب أن تكون نسبة التحول بأسرع وقت إلى 100% ووصلنا بالتركيب إلى 90% وجار تسريع ربطها بالنظام. وتطرقت الدكتورة نضال محمد الطنيجي إلى موضوع الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، والجهود من خلال شركات كبيرة، مثل شركة مصدر ودورها داخلياً وخارجياً، ومؤشر الدولة من استخدامات الطاقة النظيفة، واستدامة قطاع المياه في قطاع الزراعة، مطالبةً بمعرفة معاناة المزارعين وحجم التكاليف الباهظة في أسعار الطاقة، مشيرة إلى أهمية التواصل مع المواطنين والنزول إلى الميدان ومعرفة مشاكلهم خاصة أصحاب المزارع.

وتطرقت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري إلى محور التوطين ورفع الكفاءة التنافسية للعمل في وظائف القطاع الخاص، وللتعاون في مبادرة «نافس»، مما يسهم في تشجيع المواطنين على العمل، وإجراءات الوزارة في استقطاب خريجي الثانوية العامة، وخطة تحقيق استدامة القدرات البشرية الوطنية التي تقدم خدمات الماء والكهرباء.

ورد معالي الوزير قائلاً «تم التعاون مع نافس وفي الوزارة نسبة التوطين متقدمة جداً وفي شركة الاتحاد وصلت إلى 50% ولا يزال السعي مستمراً للعمل مع بعض المراكز لتأهيل الحاصلين على الثانوية العامة للعمل وتشجيعهم».

مبادرات وتسهيلات لتخفيف الأعباء المالية عن مقترضي البرنامج الإسكاني

وجهت صابرين حسن اليماحي سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، ينص على ما يلي: بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت الوزارة مبادرة منح القروض التي تسمح باستفادة أكبر عددٍ ممكن من المواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان، ولكن تحطمت آمال بعض المستفيدين الذين عليهم ديون اضطروا إليها لتوفير احتياجاتهم التي تعينهم على الحياة الكريمة، حيث يتم حرمانهم من هذا القرض الجديد بسبب الديون التي عليهم. فما هي الآلية التي تنوي الوزارة اتباعها لتخطي عقبة عدم استفادة المواطنين الذين عليهم ديون حتى يتم تحقيق الاستقرار الأسري لهم.

ورد معالي الوزير قائلاً: تم تحديث برنامج زايد للإسكان بعد الدمج، ونتج عنه وضع أسس واستراتيجية جديدة ركزت على مساعدة هذه الأسر، وركزنا على الإمارات التي لا توجد فيها برامج إسكانية، وساعد هذا في تسريع عملية الحصول على مسكن، وهناك شقان، شق يتعلق بالبناء وشق المصرف الذي يقدم قروضاً لمن عليه التزامات كبيرة، وما تأخذه الحكومة من المسكن من استقطاع لا يشكل عبئاً كبيراً تقريباً بنسبة 16% من الراتب ونظرنا أن تكون معقولة فيما يخصص للجانب الإسكاني من الراتب الكلي، وهي نسبة تكافئ ما تعمل به برامج الإسكان الأخرى.

وقال، تم فتح المنافسة وإدخال مصارف جديدة، مما ساهم في خلق منافسة بين المصارف لمصلحة المواطن المستفيد من القرض، مضيفاً: «نعمل حالياً مع المصارف، وتمكنا أن يتم رفع نسبة الاستقطاع من 50% إلى 60% من إجمالي الراتب الشهري، بما يسهم في تسريع واختصار الفترة الزمنية المقررة لسداد القرض المصرفي. كما تحدثنا مع مصرف الإمارات للتنمية بأن يتم إلغاء نسبة الدفعة المبدئية 20% من القرض كنوع من تسهيل القروض.

جاهزية البنية التحتية

وجهت ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، حول طرق تصريف مياه الأمطار أو استغلالها، ودور الوزارة في التصدي لهذه الظروف الطارئة وتفادي حدوث الخسائر البشرية والمالية.

ورد معالي الوزير قائلاً: «يعتبر دور الوزارة تكاملياً بعد الحالة المطرية الأخيرة، وتم تشكيل لجنة ممثلة من المحليات والأجهزة المعنية برئاسة الوزارة، وتم إعداد تقرير لمعرفة الأسباب».

وأضاف: «في الحالة المطرية الأخيرة، كان مستوى هطول الأمطار أكثر من عشرة أضعاف المستوى في الـ10 سنوات السابقة، وأحد الأسباب قيام المحليات بالبناء في مجاري الأودية مما يشكل تحدياً، ودور الوزارة منصب على محاولة الإنذار المبكر والحصول على أراضٍ كافية من المحليات وإضافة حواجز مائية، ودور المحليات أن تقوم بعمل شبكات لتصريف المياه».