محاضرات وورش متنوعة في «توظيف مجندي الخدمة الوطنية»

أبوظبي (وام)

شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، في دورته السادسة، أمس، حضوراً مميزاً لمجندي الخدمة الذين شاركوا في محاضرات وورش عمل أسهمت في تعريفهم على خيارات التوظيف التي تتيحها الجهات المشاركة والخطوات التي يجب اتباعها لتطوير خبراتهم.

وتشمل أجندة المعرض 24 ورشة عمل متنوعة تركز على أبرز المهارات والأدوات اللازمة لتطوير المسار المهني والعملي لمنتسبي الخدمة الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، كما تشمل موضوعات تعنى بمهارات العمل المتقدمة وتطويرها واختيار التخصص المناسب. وتضمنت قائمة ورش عمل اليوم الثاني «خطوات صغيرة نحو المستقبل» و«جهود التوطين في طيران الإمارات» و«الاستدامة»، والمهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الخاص.

وأكد مسؤول في جناح وزارة الداخلية في المعرض دعم الوزارة لجهود توظيف الجيل القادم من الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، مشيداً بتنظيم المعرض الذي يوفر منصة لمنح وتوفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية، والالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض.

أوضح المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، أن مشاركتهم تأتي في إطار الحرص على توفير فرص التوظيف المناسبة لمجندي الخدمة الوطنية. وأكد أن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية، فضلاً عن السعي للاستفادة من تلك الكوادر التي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم في أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية. ويمنح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في أيامه الثلاثة، وبرعاية وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض، فرصة لأبناء الإمارات من مجندي وخريجي الخدمة الوطنية من المجتمع للتعرف على أهمية التخصصات في سوق العمل والتي وضعت بشكل مدروس لتساعدهم في البحث عن التخصص وفرصة العمل المناسبة، وفتح آفاق المعرفة لتطوير المهارات والارتقاء بهم إلى أعلى مستوى من التقدم والمعرفة. يذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، و«الهيئة» الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة الراعي البلاتيني، بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي «أبوظبي للإعلام»، والشريك الإعلامي الداعم «وكالة أنباء الإمارات»، وكل من مجلة إنترناشيونال بزنس، وموقع «إيد أرابيا» التعليمي كشركاء إعلاميين.من جانبهم، أكد مسؤولون ومشاركون في معرض توظيف خريجي الخدمة الوطنية 2023 أن روح التفاني والمسؤولية والانضباط التي يتمتع بها خريجو الخدمة الوطنية تعزز من فرص حصولهم على الوظائف المناسبة في سوق العمل الإماراتي. ويمثل المعرض منصة مهمة تجمع ممثلي أكثر من 50 مؤسسة حكومية وخاصة مع مجندي الخدمة الوطنية؛ بهدف تعريفهم على فرص العمل.

من جانبه، قال إسماعيل عبدالله، المدير التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، إن المعرض يأتي في أعقاب التعافي من أزمة «كوفيد-19» وعودة الانتعاش والنمو في سوق العمل، ونحن في «ستراتا» نعد جزءاً أصيلاً في هذا الانتعاش، حيث ارتفع عدد طلبيات الشركة بشكل ملحوظ، ما استدعى فتح عدد من الوظائف الجديدة التي نتطلع إلى استقطاب مجندي الخدمة الوطنية إليها. وأوضح أن المعرض يسهم في تعزيز قنوات التواصل مع مجندي الخدمة الوطنية واستقطابهم للعمل في الشركة، بما ينسجم مع أهدافها على صعيد زيادة نسبة التوطين، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية لها.

التوطين

قال خالد عبد السلام كاظم، مدير استقطاب المواهب والتوطين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن استراتيجية الشركة تستهدف الوصول بنسبة التوطين إلى 45 بالمئة في عام 2026، مشيراً إلى أن مشاركتهم في المعرض تسهم في تغطية احتياجات التوظيف لسنة 2023 والتي ستكون الأولوية فيها لخريجي الخدمة الوطنية.

إعداد جيل جديد

قال إبراهيم الزعابي، نائب رئيس أول أكاديمية أدنوك الفنية، إن مشاركة الأكاديمية في المعرض هدفها استقطاب الشباب الإماراتيين من خريجي الخدمة الوطنية، وذلك تماشياً مع استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تستهدف توطين الوظائف، مع التركيز على تمكين المواطنين من خلال تعليمهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم لإعداد قيادات مستقبلية لقطاع النفط والغاز تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأضاف أن أكاديمية أدنوك الفنية تحرص على المشاركة في جميع المبادرات الوطنية الهادفة والتي تخدم شريحة مهمة من أبناء الوطن لكونهم ركيزة المجتمع ودعامته الأساسية؛ لذا فإننا نتطلع من خلال هذا المعرض إلى استقطاب أبنائنا من خريجي الخدمة الوطنية، وتشجيعهم للالتحاق بالأكاديمية، لإعداد جيل جديد من المتخصصين والفنيين.