معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية.. نافذة على سوق العمل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مشاركون وعارضون في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، أن المعرض يعتبر فرصة للمشاركين من المجندين والخريجين في برنامج الخدمة الوطنية، ما يسهم في معرفة طبيعة سوق العمل والمعلومات المتعلقة بمختلف التخصصات المشاركة ضمن القطاعين الحكومي والخاص، والحصول على الوظائف المناسبة لهم.

وأكد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أن مشاركة المعهد في هذا الحدث تعتبر من المشاركات الرئيسة له، الأمر الذي يؤكد الحرص التام على المشاركة في مثل هذه المعارض المتخصصة، خاصة التي تخدم شباب الوطن من المجندين في الخدمة الوطنية، حيث يتم منح المجندين في المعرض البرامج المتعددة التي يعمل عليها المعهد، خصوصاً البرامج التي تتواءم وتتناسب مع متطلبات القوات المسلحة، ومعظم البرامج التي يقدمها المعرض تستقطب خريجي الخدمة الوطنية، لرفد القوات المسلحة بالتخصصات الفنية والمهنية اللازمة، كما يتم توفير البرامج التي يستفيد منها المجند في المستقبل الوظيفي، ويوجد في المعرض الاختصاصيون المهنيون لشرح المستقبل الوظيفي للفئات الفنية التي يتم استقطابها.

من جانبها، قالت منال علي الصوري نائب رئيس الموارد البشرية للتوطين وتعزيز تجارب الموظفين «مجموعة طيران الإمارات»: اليوم نحن في «طيران الإمارات» نستقطب المواطنين من مجندي الخدمة الوطنية، ونعرض عليهم برامج معينة، مثل برنامج الطيارين وبرنامج المهندسين، وبرنامج تقنية المعلومات وخدمة العملاء، لافتة إلى أن طريقة التقديم تكون عبر جهاز «الآيباد»، حيث يطلب منهم بيانات بسيطة، مشيرة إلى أنه من فترة 3 إلى 6 أسابيع نعود للتواصل معهم لإعلامهم بما جرى على معاملتهم معنا.

من جهتها، قالت مريم داوود أهلي من بنك الفجيرة الوطني قسم أجيال، نوجد اليوم في المعرض، وذلك لنسهّل حياة الطلبة والمجندين، حيث نقوم بفتح حسابات مصرفية في بنك الفجيرة الوطني أجيال، بحيث نعطي لخريجي مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الجامعات مبلغ 2000 درهم هدية لهم، كدعم وتشجيع لهم للمضي قدماً في حياتهم المهنية المستقبلية.

من جهته، قال أنس العزب مدير التوظيف في شركة DHL، نوجد اليوم في المعرض للبحث عن مجندي الخدمة الوطنية الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى وجود وظائف تناسب جميع الأعمار وجميع الفئات وجميع الدرجات الدراسية، سواء كان من خريجي الثانوية العامة أو الجامعة.

وقال سالم البلوشي من جامعة الإمارات العربية المتحدة: تسعى جامعة الإمارات دائماً للوجود في المعرض، وذلك لخلق فرصة للتواصل مع أبنائها الملتحقين ببرامج التدريب للخدمة الوطنية، إضافة إلى أن مشاركة جامعة الإمارات تأتي للتعريف بالتخصصات والبرامج وشروط القبول، وسياسة الجامعة.

من جهته، قال عبدالله النعيمي مدير التوطين في بنك أبوظبي التجاري، نوجد اليوم في معرض مجندي الخدمة الوطنية في دورته السادسة؛ وذلك لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة للعمل في المجال المصرفي. وأضاف: نقوم بتدريب الشباب وتأهيلهم في المجل المصرفي، وكل حسب تخصصه.