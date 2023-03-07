مدير مركز «الهلال الأحمر»  في رأس الخيمة لـ«»: 11.4 مليون درهم مساعدات إنسانية للفئات المستحقة خلال 2022

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد راشد محمد الكعبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أن الإمارات ممثلة بجهاتها الخيرية والإنسانية، تسعى دائماً لنصرة المحتاج وعون المتضررين من كل الفئات الإنسانية، والذين تقطعت بهم السبل، حيث تحرص الدولة وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على مد يد العون للمحتاجين من داخل الدولة وخارجها.

أوضح الكعبي لـ«الاتحاد»، أنه وضمن توجيهات الإدارة العليا بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تتم دراسة الأوضاع والحالات بشكل دوري والعمل على زيادة المساعدات والبرامج المحلية، حيث تتمتع «الهيئة» منذ نشأتها عام 1983 بدور رائد في تعزيز أوجه العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والدولي، وسعيها الدائم لتحقيق رسالة «الهلال الأحمر» في حشد قوته الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمحتاجين أينما كانوا، بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو ثقافية أو جغرافية أو دينية. ناهيك عن تنظيم برامج التوعية والإسعافات الأولية، والحماية من الأوبئة، ومكافحتها والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للفئات الضعيفة والمحتاجة ولضحايا الحوادث والكوارث.

وأضاف: مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، قدم خلال العام الماضي، 11.444.643 درهماً مساعدات إنسانية، وزعت على الفئات المستحقة المسجلة لديها، كما قام المركز خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر بصرف مساعدات إنسانية لعدد من الأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين حينها 4.576 أسرة، مشيراً إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في مركز الهلال الأحمر في رأس الخيمة بلغ 16.994 فرداً.

أنشطة وبرامج المركز

حول أنشطة وبرامج المركز خلال العام الماضي ذكر الكعبي، أن الفعاليات كانت متنوعة وشاملة جميع الفئات، سواء التي تستظل تحت الهيئة، والتي صنفت ما بين دورات تدريبية وبرامج والبالغ عددها 87 فعالية وبرنامجاً وحوالي 31 دورة تدريبية تم تنفيذها على مختلف شرائح المجتمع والتي نفذتها وحدة توعية المجتمع، كما تضمنت البرامج تنظيم عدد من المخيمات مثل «المخيم التدريبي الخامس 2022» الخاص بفريق الاستجابة للطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى التمرين الوهمي «بر الأمان 2» التابع للهيئة، بمشاركة عدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين بعدد 12 مؤسسة و167 فرداً من أفراد فريق الطوارئ والأزمات، مشيراً إلى أن المخيم يهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية متطوعي الهيئة من فريق الاستجابة للطوارئ والأزمات لتلبية نداء الهيئة في الحالات التي تستدعي التدخل السريع للحالات مثل الفيضانات والجائحة والإغاثة الخارجية وتوزيعات المعونات وإيواء المتضررين.. وغيرها من الأمور الطارئة حسب حاجة الهيئة لهم، واختبار مدى الاستعداد لتلبية النداء، ويتم تنفيذ هذا المخيم بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين للهيئة حسب منطقة التنفيذ.

العمل التطوعي

نوه الكعبي إلى أن العمل التطوعي من أهم البرامج التي يسعى المركز لإبرازها وتفعيلها بشكل دائم، موضحاً أن عدد المتطوعين في المركز بلغ حوالي 1700 متطوع ومتطوعة، منهم 348 متطوعاً ومتطوعة مفعلين، بخلاف 31 مدرسة وكلية شاركت في جائزة عون للخدمة المجتمعية و640 من أعداد الهلال الطلابي.

وقال الكعبي: إن المركز قام بتنفيذ 1302 مشروع والذي توزع ما بين 98 مسجداً و326 بئراً و878 مشروعاً، كما قام المركز بكفالة 773 يتيماً من داخل وخارج الدولة، بعدد 557 يتيماً خارج الدولة و216 داخل الدولة، مشيراً إلى أن المركز خصص عدداً من قنوات جمع التبرعات، تنوعت ما بين «مواقع المناديب- أجهزة ذكية – حاويات لجمع التبرعات وعدد من الحصالات»، وقد تم توزيعها في مواقع مختلفة لتسهل على المحسنين التبرع واستقبال وإرسال تبرعاتهم بسهولة ويسر.

دعم المحتاجين

حول تجهيزات المركز، واستعداده للشهر الفضيل، أوضح الكعبي، أن الهيئة وضمن جهودها تقوم بمساعدة كل المحتاجين، موضحاً أن المركز قدم خلال شهر رمضان الماضي وجبات إفطار لأكثر من 52520 صائماً وتوزيع كسر صيام لـ 100 ألف فرد و1292 طرداً غذائياً، ناهيك عن المستفيدين من المير الرمضاني والذي استفاد منه 2054 فرداً وتقديم 2974 زكاة فطر لمستفيدين في المركز.

وحول التداعيات التي يواجهها أشقاؤنا في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، أكد أن الدولة قيادة وشعباً تدعم وتقف وتساند الشعبين قلباً وقالباً جراء الزلزال الذي أصاب منطقتهم منذ أيام، مشيراً إلى أن أغلب المؤسسات الخيرية في الدولة فتحت أبواب التبرع بشكل إلكتروني وحضوري عبر قنوات موحدة أو قنواتها التي تستقبل بها التبرعات.

وأشار إلى أن مواطني الدولة والمقيمين على أرضها قد شاركوا بفعالية في حملات التبرعات التي أطلقتها الجمعيات الخيرية، وهذا ما عهدته الدولة من سكان الإمارات، منوهاً بأن دولة الإمارات من الدول السباقة في نجدة المحتاجين والمتضررين ومد يد العون لمناصرة المحتاج ودفع الأذى عنهم.