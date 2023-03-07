الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«سقيا الماء» يتصدر مبادرات «أوقاف الشارقة»

«سقيا الماء» يتصدر مبادرات «أوقاف الشارقة»
8 مارس 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة.. «نصف نهائي» الكأس للمرة السابعة في «الاحتراف»
«مربع ناري» لـ «الكأس الأغلى» في «أبريل الحاسم»

تسعى دائرة الأوقاف بالشارقة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المنبثقة من المشاريع الأساسية تعزيزاً لها وتطويراً لآليات العمل فيها، حيث نفذت مبادرات متنوعة ضمن مشروع وقف سقيا الماء الذي يصرف ريعه على توفير مياه عذبة للشرب، لكونه من أهم المشاريع الوقفية التي تعزز مفهوم العطاء. وبادرت الدائرة منذ بداية جائحة «كورونا» إلى تاريخه بتوزيع المياه على مراكز فحص «كورونا» ومراكز التطعيمات، بالإضافة إلى توزيعه على مراكز الإيواء وسكنات العمال، مكثفةً الدعم والمساندة لأفراد المجتمع كافة لمواجهة الأزمة في بداياتها. كما ركزت على تعزيز المبادرات الهادفة لغرس قيمة التطوع بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، فقد طرحت في أواخر شهر يوليو من عام 2022 مبادرة «أقرب» التي تعنى بتوزيع المياه والمشروبات مجاناً من قبل المتطوعين على الجمهور، وواصلت الدائرة العمل بمبادرة تبريد التي تم طرحها في عام 2020، وتستهدف العمال من خلال توزيع المتطوعين الثلج والمياه عليهم في مواقعهم، ولاقت المبادرتين تفاعلاً مجتمعياً مميزاً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركات (2314) بإجمالي (6790) ساعة تطوعية.
وقال طالب المري مدير عام الدائرة: «هذه المبادرات قد شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور، وحققت إحصائيات عالية، ونحن فخورون بمدى وعي المجتمع الإماراتي مواطنين ومقيمين بأهمية العمل الخيري والتطوعي، وبدورنا نحرص على تنمية حس المسؤولية المجتمعية من خلال إشراك الجمهور مشاركة فعلية في الأنشطة والمبادرات التي تقدمها الدائرة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع ثقافة التطوع في أعلى مراتب القيم والمبادئ التي تبنى عليها ركائز المجتمع».
وأضاف: «نعمل على تحقيق شروط الواقفين، من خلال تسخير الجهود والإمكانيات كافة في استحداث مبادرات منهجية مستدامة تؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين، كما يعد مشروع وقف (سقيا الماء) من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يأتي إحياءً للسنة النبوية، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة سقي الماء)».

دائرة الأوقاف
الشارقة
سقيا الماء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©