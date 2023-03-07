«سقيا الماء» يتصدر مبادرات «أوقاف الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تسعى دائرة الأوقاف بالشارقة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المنبثقة من المشاريع الأساسية تعزيزاً لها وتطويراً لآليات العمل فيها، حيث نفذت مبادرات متنوعة ضمن مشروع وقف سقيا الماء الذي يصرف ريعه على توفير مياه عذبة للشرب، لكونه من أهم المشاريع الوقفية التي تعزز مفهوم العطاء. وبادرت الدائرة منذ بداية جائحة «كورونا» إلى تاريخه بتوزيع المياه على مراكز فحص «كورونا» ومراكز التطعيمات، بالإضافة إلى توزيعه على مراكز الإيواء وسكنات العمال، مكثفةً الدعم والمساندة لأفراد المجتمع كافة لمواجهة الأزمة في بداياتها. كما ركزت على تعزيز المبادرات الهادفة لغرس قيمة التطوع بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، فقد طرحت في أواخر شهر يوليو من عام 2022 مبادرة «أقرب» التي تعنى بتوزيع المياه والمشروبات مجاناً من قبل المتطوعين على الجمهور، وواصلت الدائرة العمل بمبادرة تبريد التي تم طرحها في عام 2020، وتستهدف العمال من خلال توزيع المتطوعين الثلج والمياه عليهم في مواقعهم، ولاقت المبادرتين تفاعلاً مجتمعياً مميزاً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركات (2314) بإجمالي (6790) ساعة تطوعية.

وقال طالب المري مدير عام الدائرة: «هذه المبادرات قد شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور، وحققت إحصائيات عالية، ونحن فخورون بمدى وعي المجتمع الإماراتي مواطنين ومقيمين بأهمية العمل الخيري والتطوعي، وبدورنا نحرص على تنمية حس المسؤولية المجتمعية من خلال إشراك الجمهور مشاركة فعلية في الأنشطة والمبادرات التي تقدمها الدائرة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع ثقافة التطوع في أعلى مراتب القيم والمبادئ التي تبنى عليها ركائز المجتمع».

وأضاف: «نعمل على تحقيق شروط الواقفين، من خلال تسخير الجهود والإمكانيات كافة في استحداث مبادرات منهجية مستدامة تؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين، كما يعد مشروع وقف (سقيا الماء) من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يأتي إحياءً للسنة النبوية، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة سقي الماء)».