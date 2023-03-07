حملة للوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، جميع المقاولين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية كافة للوقاية من وقوع الحرائق في مواقع البناء، وذلك ضمن إطار الحرص على سلامة العمال، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وحماية البيئة والسكينة. جاء ذلك خلال الحملة التي أطلقتها البلدية وتستمر 4 أيام متصلة ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة لرفع مستوى الوعي العام للوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، حيث امتدت الحملة على نطاق جغرافي واسع إلى جانب مدينة أبوظبي لتشمل كلاً من: (مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، مدينة زايد، مدينة شخبوط، مدينة الرياض)، واستهدفت الحملة ترسيخ بيئة عمل آمنة في قطاع البناء والإنشاء. وأشارت البلدية إلى أنها قامت خلال الحملة بتحرير عدد من الإنذارات والمخالفات بحق المواقع الإنشائية التي لا تطبق اشتراطات البيئة والصحة والسلامة.