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مجلس شباب شرطة أبوظبي يناقش آثار التنمر

مشاركون في المجلس (من المصدر)
8 مارس 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل» حلقة شبابية بعنوان «هل للتنمر بصمة على مجتمعنا؟»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبمشاركة مستشارين قانونيين وباحثين اجتماعيين.
وقال المقدم علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي: «إن التكنولوجيا الرقمية أسهمت بشكل كبير في مكافحة الجريمة، إلا أنها فتحت أبواباً عديدة للتنمر الإلكتروني»، لافتاً إلى أن الحلقة النقاشية ركزت على الخروج بتوصيات تُسهم في وضع إجراءات استباقية لمكافحة التنمر، كما أكدت ضرورة توعية المجتمع بالمسؤولية المشتركة التي تقع على أولياء الأمور والمتنمرين والضحايا أنفسهم، وأيضاً الشهود لوقائع التنمر. وأكد أهمية بناء قاعدة بيانات عن التنمر بمختلف أشكاله، ومواكبة التشريعات لأساليب التنمر الحديثة التي يمكن أن تستهدف جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الطلاب وأصحاب الهمم، والعمل على استحداث تصنيفات واضحة لبيان المواقف التي تقع تحت تصنيف «التنمر».

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مسؤولية اجتماعية
أكدت الحلقة الشبابية أن مكافحة التنمر تعد مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع، وتحتاج إلى تضافر المؤسسات المختلفة مثل الإعلام بمختلف قنواته لمحاربة هذه الآفة التي تهدد النسيج الاجتماعي. وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عدم إطلاع الموظف على القوانين أو الإجراءات التي من شأنها حمايته في مقر عمله من أهم مسببات التنمر في العمل، مؤكدة التزامها بالحفاظ على حق الموظفين في حال رفع أي شكوى من قبلهم.
حضر الحلقة أعضاء من شباب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من منتسبي شرطة أبوظبي، وأعضاء من مبادرة «كلنا شرطة».

شرطة أبوظبي
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