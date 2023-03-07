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«شرطة أبوظبي» تشارك في معرض لدعم أصحاب الهمم

منصة لشرطة أبوظبي خلال العرض (من المصدر)
8 مارس 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي في معرض الوسائل التعليمية لأصحاب الهمم، والذي أقيم بمدرسة المنارة الخاصة بأبوظبي بهدف دعم فئة طلاب أصحاب الهمم وتنمية روح المشاركة المجتمعية.
وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، أن مشاركة مركز شرطة مصفح بالمبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالتواصل الخارجي مع الشركاء، بما يعزز ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم، وتوفير سبل الدعم كافة للمؤسسات والجهات المتخصصة.
وتضمن المعرض كتباً تعليمية صممت بما يتوافق مع احتياجات التعلم لدى أصحاب الهمم، والإمكانات والتقنيات الحديثة لتسهيل عملية التعلم والاندماج بصورة إيجابية في المحيط الاجتماعي كمنتجين ومبدعين.

شرطة أبوظبي
أصحاب الهمم
أبوظبي
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