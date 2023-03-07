توفير الخدمات للمشروعات التطويرية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفداً من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، برئاسة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للهيئة، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك وتطوير الخدمات الخاصة بالمشاريع التطويرية التي تنفذها هيئة الشارقة للتطوير والاستثمار «شروق» واستعدادات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وجاهزيتها لتوفير الخدمات للمشروعات بسرعة وكفاءة عالية.

وأكد عبدالله الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الاجتماع، أن الهيئة حريصة على دعم المشاريع التطويرية التي تخدم الإمارة وتوصيل الخدمات لها في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على وضع التشريعات واللوائح المنظمة لتفعيل مشروع الألواح الشمسية في مدينة الشارقة حرصاً منها على أهمية مواكبة أحدث التطورات في مجال الحفاظ على الطاقة وتنويع مصادرها وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، وتحرص الهيئة على تقديم كل الدعم لإنجاح المشروعات التي تنفذها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».