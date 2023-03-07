منال بنت محمد: الإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية نموذج عالمي مُلهِم

دبي (الاتحاد)

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها واعتزازها بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وإسهاماتها المؤثرة فيما حققته الدولة من تقدم وازدهار، وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة.

وقالت سموها إن هذه النجاحات ثمرة ونتاج للرؤية الداعمة للقيادة الرشيدة طوال المسيرة المباركة للدولة، وحرصها على توفير المُمكّنات التشريعية والتنظيمية كافة التي تكفل للمرأة المساهمة البنّاءة في مختلف مسارات التنمية، ما جعل من هذه التجربة الداعمة نموذجاً عالمياً مُلهماً في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الخامس بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.

جاء ذلك بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، حيث توجهت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموهما من دعم دائم للمرأة وحرص على إمدادها بالمُمكّنات كافة التي تعينها على إثبات ذاتها، وتوسيع نطاق إسهامها في بناء مستقبل الدولة على أسس متوازنة ومستدامة، ضمن رؤية طموحة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات.

كما أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية، وتمكينها من القيام بدورها الذي تستحقه في خدمة وطنها، من خلال مشاركتها المؤثرة في شتى القطاعات، والوصول بها للعالمية.

وقالت سموها، إن يوم المرأة العالمي يعكس تقدير واحترام المرأة، والتأكيد على حقوقها، وأهمية دورها كشريك رئيسي للرجل في جهود التنمية، والاحتفاء بإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.