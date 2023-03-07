الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منال بنت محمد: الإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية نموذج عالمي مُلهِم

منال بنت محمد: الإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية نموذج عالمي مُلهِم
8 مارس 2023 01:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
الخوري يشيد بنجاح «عربية الشطرنج» في السودان

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها واعتزازها بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وإسهاماتها المؤثرة فيما حققته الدولة من تقدم وازدهار، وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة.
وقالت سموها إن هذه النجاحات ثمرة ونتاج للرؤية الداعمة للقيادة الرشيدة طوال المسيرة المباركة للدولة، وحرصها على توفير المُمكّنات التشريعية والتنظيمية كافة التي تكفل للمرأة المساهمة البنّاءة في مختلف مسارات التنمية، ما جعل من هذه التجربة الداعمة نموذجاً عالمياً مُلهماً في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الخامس بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.
جاء ذلك بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، حيث توجهت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموهما من دعم دائم للمرأة وحرص على إمدادها بالمُمكّنات كافة التي تعينها على إثبات ذاتها، وتوسيع نطاق إسهامها في بناء مستقبل الدولة على أسس متوازنة ومستدامة، ضمن رؤية طموحة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات.
كما أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية، وتمكينها من القيام بدورها الذي تستحقه في خدمة وطنها، من خلال مشاركتها المؤثرة في شتى القطاعات، والوصول بها للعالمية.
وقالت سموها، إن يوم المرأة العالمي يعكس تقدير واحترام المرأة، والتأكيد على حقوقها، وأهمية دورها كشريك رئيسي للرجل في جهود التنمية، والاحتفاء بإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

منال بنت محمد
الإمارات
منال بنت محمد بن راشد
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة العالمي
المرأة
يوم المرأة
تمكين المرأة
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©