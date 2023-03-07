«تدوير» تُعلن نتائج استطلاع رأي حول فرز النفايات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، نتائج استطلاع رأي أجرته بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، حول فرز النفايات من المصدر على مستوى الإمارة.

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن نسبة رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الشركة بلغت 84.7%، فيما أجمع 85.7% من المشاركين في الاستطلاع على الدور المهم الذي تلعبه إمارة أبوظبي في تعزيز سبل المساهمة في إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، وأكد 84.9% رضاهم عن الخدمات الدورية لجمع النفايات التي تقدمها «تدوير» في مناطق سكنهم في الإمارة.

كما أوضحت نتائج الاستطلاع أن 72.6% من الأسر يعلمون أن النفايات المنزلية التي يتم فرزها بشكل جيد من المصدر يمكن إعادة تدويرها لمنتجات يمكن استخدامها والاستفادة منها في مجالات مختلفة، وأن 83.5% من الأسر تلتزم بشكل يومي بإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لها، بينما بلغت نسبة رضا الجمهور عن البنية التحتية في الإمارة 83.5%.

وهدف الاستطلاع إلى قياس مستوى الوعي المجتمعي بأصول فرز وفصل النفايات من المصدر، وجمع المعلومات الضرورية لوضع تصور شامل لتعزيز الوعي بأهمية المعالجة السليمة للنفايات وتحويلها بعيداً عن المطامر، وتقليل التكاليف التشغيلية الخاصة بجمع ونقل النفايات المفصولة من المصدر.

واستهدف استطلاع الرأي آلاف الأفراد والأسر من المواطنين والوافدين في إمارة أبوظبي وجميع المناطق التابعة لها، لدراسة مدى معرفة الجمهور بالطرق السليمة للتخلص من النفايات، والأضرار البيئية الناتجة عن الجمع بين النفايات المنزلية والخطرة، والأسباب التي تمنع قيامهم بعملية الفرز من المنزل.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يأتي استطلاع الرأي في إطار جهودنا التي نحرص من خلالها على قياس درجات وعي الجمهور ومستويات رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة للعمل على تطويرها وإتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات للعب دور محوري في الحد من النفايات».

أحدث المعايير العالمية

قال أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء: «يسعى مركز الإحصاء في أبوظبي إلى تطبيق أحدث المعايير العالمية في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، يستخدمها متخذو القرار كمدخلات رئيسية لتطوير الخدمات، ووضع سياسات فعالة تدعم أهداف التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي. وفي هذا الإطار، يضطلع المركز بمهام تطوير منظومة إحصائية متكاملة وفقاً لمنهجيات إحصائية وأسس علمية توفر الدعم اللازم للدور الحيوي الذي تقوم به الجهات من خلال خدمات متطورة ترفع مستوى المعيشة وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة».



