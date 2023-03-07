دعم كفاءات موظفي حكومة أبوظبي في سياسات التنمية الخضراء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت كل من هيئة البيئة في أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، التابعة لدائرة الإسناد الحكومي، مبادرة مشتركة تعزز من دعم وتطوير كفاءات موظفي حكومة أبوظبي في مجال السياسات الخضراء عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على المعرفة، دعماً لتحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات ولإعداد قوى عاملة على دراية بالمفاهيم الخضراء وقادرة على المساهمة في إحداث التغيير المستدام.

وتشهد المبادرة مشاركة مختلف القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي، فيما ستشمل خمسة برامج تفاعلية تدريبية وتوعوية سيتم إطلاقها على التوالي خلال العام الجاري (2023)، تتضمن كلاً من: برنامج السياسة العامة المستدامة، ومنح الماجستير في الاستدامة البيئية، والتوعية بالممارسات البيئية لموظفي حكومة أبوظبي، وبرنامج المسرعات الحكومية نحو الريادة البيئية لأبوظبي، وبرنامج الرسائل القيادية حول الرؤى البيئية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «نفخر بالعمل مع أكاديمية أبوظبي الحكومية لتنفيذ هذه المبادرة الطموحة التي نهدف من خلالها إلى دعم تطوير القدرات والمهارات اللازمة لتحقيق التنمية الصديقة للبيئة في مختلف القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز المعرفة ورفع الوعي بالقضايا البيئية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية للنهوض بواجبات المسؤولية الاجتماعية والبيئية ورفع الكفاءة المؤسسية والمساهمة في دعم توجهات حكومة أبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة».

وأضافت أن هذه المبادرة تتماشى مع سعينا لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 لإمارة أبوظبي، حيث نطمح نحو تعزيز وتنمية الهوية البيئية لدى الجميع، لتصبح كل مؤسسة رائدة في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال بناء روابط عميقة وهادفة مع المؤسسات، وتكثيف إشراكهم، وتعزيز مساهمتهم في مجال العمل البيئي المتعلق بالحراك لمواجهة التغير المناخي، وتمثل أكاديمية أبوظبي الحكومية الشريك الأمثل في هذه المهمة لكونها رائدة في طرح البرامج الاستثنائية ذات الجودة العالية لموظفي الحكومة.

خطط طموحة

قال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «إن هذه المبادرة تنسجم مع خططنا الطموحة التي تهدف إلى تطوير كفاءات موظفي الحكومة ليصبحوا أكثر فاعلية، وليتسنى لهم أداء دور محوري لدعم المنظومة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يسهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة». وأضاف النقبي: «نتطلع في أكاديمية أبوظبي الحكومية من خلال الشراكات والبرامج والمبادرات التي نطلقها إلى تلبية الاحتياجات الحكومية على المستوى المحلي، علماً أن تلك المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، ستتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة والرسائل التوعوية التي ستسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي في مجالات الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء على المستوى المحلي والعالمي».

برامج متنوعة

يعد برنامج «السياسة العامة المستدامة» من البرامج التدريبية التي تستهدف موظفي حكومة أبوظبي من الدرجات القيادية والتنفيذية، لتعزيز خبراتهم في مجال قيادة السياسات العامة التي تراعي الاعتبارات البيئية والمناخية، من أجل توجيه التنمية الخضراء في كل القطاعات الحيوية، علماً أن البرنامج يعقد بالتعاون مع مدرسة هارفارد كينيدي للإدارة الحكومية. وسيقدم برنامج الماجستير في الاستدامة البيئية، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة السوربون – أبوظبي، منحاً دراسية لعدد من موظفي حكومة أبوظبي للالتحاق بالدراسة الأكاديمية العليا في مجال الاستدامة البيئية، والتي تخولهم للحصول على شهادة ماجستير في قانون الاستدامة البيئية والسياسات. ومن خلال برنامج «المسرعات الحكومية نحو الريادة البيئية» الموجه لموظفي الدرجات التنفيذية في حكومة أبوظبي، سيتم تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية على مستوى إمارة أبوظبي. ومن جانب آخر، يغطي برنامج «الرسائل القيادية حول الرؤى البيئية» جانب التأثير، فيما يوجه إلى الدرجات القيادية والتنفيذية في حكومة أبوظبي.