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خولة السويدي: الإمارات حققت إنجازات عالمية رائدة لدعم المرأة

خولة السويدي: الإمارات حققت إنجازات عالمية رائدة لدعم المرأة
8 مارس 2023 01:49

أبوظبي (وام)

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أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيسة «خولة للفن والثقافة: «إن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها المرأة لبناء المجتمعات ودعم رفعتها وتقدمها وتقديراً لعطاءاتها المستمرة وتضحياتها التي لا تنضب، ويأتي احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة في وقت حققت فيه إنجازات عالمية رائدة على صعيد دعم المرأة وتمكينها، وذلك في ظل جهود قيادتنا الحكيمة التي جسدت أرقى الممارسات في دعم المرأة وتعزيز إمكانياتها وقدراتها وهو نهج أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، من خلال توفير الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتقدم الوظيفي وتشجيعها على دخول ميادين العمل كافة».
وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: «إن المرأة الإماراتية أصبحت قدوة في التميز والريادة وبلغت مكانة عالية بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وجهودها التي كان له الأثر الإيجابي البالغ في زيادة معدلات إسهامات المرأة التنموية، حيث حرصت سموها على إطلاق المبادرات والبرامج ووضع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة وتحفيزها، والاستفادة من طاقاتها الكامنة لتكون شريكاً فاعلاً في النهضة الحضارية للدولة، وتحقق إنجازات عالمية تاريخية تنسجم مع إرادة وإصرار بنات الإمارات اللاتي يحملن قدرات كبيرة وطاقات مبدعة».

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