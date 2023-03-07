الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

موزة بنت مبارك: رئيس الدولة حريص على مواصلة تمكين وريادة المرأة

موزة بنت مبارك: رئيس الدولة حريص على مواصلة تمكين وريادة المرأة
8 مارس 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
الخوري يشيد بنجاح «عربية الشطرنج» في السودان

قالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة: «إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس كل عام مناسبة عالمية مواتية تستعرض فيها الأمم والشعوب ما تحقق من منجزات على صعيد رعاية المرأة وتمكينها والنهوض بدورها ورسالتها في المجتمع، حيث خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لتسليط الضوء على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة لتمكينها والارتقاء بمسيرتها، وفي هذا اليوم تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بالمكانة الرائدة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، حيث شكلت المرأة إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الوطنية طوال العقود الماضية».
وأكدت أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل من المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في نهضة المجتمع وتطوره، وفتح أمامها منذ انطلاق مسيرة الاتحاد أبواب التعليم والعمل، ووفر لها البيئة المشجعة على المشاركة المجتمعية والتمكين والانخراط في العمل الوطني بصورة فعالة.
وأشارت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان إلى أن هذا النهج يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ يحرص سموه على مواصلة مسيرة التمكين والريادة للمرأة الإماراتية في جميع المجالات، ويوجه سموه دائماً بتعزيز هذه المسيرة والارتقاء بها عبر طرح استراتيجيات وطنية شاملة تستهدف مواصلة النهوض بالمرأة خلال «الخمسين المقبلة»، وتهيئة البيئة التي تتيح للمرأة مواصلة دورها الوطني المتنامي باستمرار كمبدعة ومبتكرة ومستشرفة لمستقبل مشرق. كما أشارت إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يتجسد هنا على أرض الإمارات في منظومة متكاملة من المنجزات الوطنية البارزة التي شهدتها مسيرة المرأة الإماراتية على مر التاريخ، وهي مسيرة تحظى باهتمام خاص ودعم لا محدود من سيدة العطاء الوطني وأيقونة تمكين المرأة سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

موزة بنت مبارك
يوم المرأة
الإمارات
يوم المرأة العالمي
المرأة
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©