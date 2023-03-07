بلدية الشارقة تفتتح حديقة النوف 3

الشارقة (وام)

افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة، مساء أمس الأول، حديقة النوف 3 على مساحة إجمالية بلغت 44 ألف متر مربع، تزامناً مع احتفالات البلدية بمناسبة ليلة النصف من شعبان «حق الليلة» في الحديقة، وسط أجواء من المتعة والفرح.

وأكد سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أن التوسع في إنشاء الحدائق، يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالأسرة والحفاظ على خصوصيتها من خلال حدائق الأحياء، والتي بدورها تشكل بيئة للتعارف والتواصل الاجتماعي بين سكان الحي الواحد، كما تسهم في تعزيز مظهر المدينة الجمالي من خلال ما تتوافر بها من مساحات مزروعة ومرافق خدمية متميزة وتصاميم جميلة تعكس النهضة العمرانية للإمارة، والتميز في تصميم مبانيها ومرافقها.

وأوضح عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الحديقة تشكل متنفساً جديداً لسكان المنطقة، وتوفر لهم بيئة مثالية لقضاء أجمل الأوقات، وممارسة أنواع مختلفة من الرياضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث بلغت مساحتها الإجمالية 44 ألف متر مربع، نفذت بها البلدية أعمال الزراعة لتعزيز مظهرها الجمالي على مساحة تقدر بـ 41.432 متراً مربعاً، شملت المسطحات الخضراء وأنواعاً مختلفة من الزهور بلغ عددها 7 آلاف زهرة موسمية، وزراعة ما يقارب 6 آلاف نبتة متنوعة من نباتات الزينة ومغطيات التربة والشجيرات المزهرة.

وأضاف أن البلدية وفرت في الحديقة مرافق عديدة، شملت ملعباً لكرة القدم، وآخر لكرة السلة، وملعباً لكرة الطائرة، ومصلى للنساء، ومقاعد خشبية، و90 عمود إنارة موفرة للطاقة، ومنطقة لألعاب اللياقة البدنية، إلى جانب المرافق الخدمية.

وصاحَبَ افتتاح الحديقة فعاليات وورش وأنشطة نظمتها البلدية لرسم الفرحة والبهجة على وجوه المشاركين من الأطفال.