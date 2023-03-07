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ميثاء الشامسي: المرأة الإماراتية أثبتت نجاحها في مجالات التنمية كافة

ميثاء الشامسي
8 مارس 2023 01:49

أبوظبي (وام) 

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قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن اليوم العالمي للمرأة هو تذكير بأهمية دور المرأة وتقديراً لجهودها وإسهاماتها، وإلقاء الضوء على إنجازات نساء العالم. كما يعكس جهود الحكومات في تمكين المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين.
وأضافت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي: «نحن في دولة الإمارات نستذكر في هذه المناسبة دور قيادتنا الرشيدة ودور (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها». ولفتت إلى أن لسموها دوراً فاعلاً يفسر البعد الحضاري والإنساني للإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية والتي جعلتها تتمتع بمكانتها اللائقة أمام نساء العالم، ما دفع المرأة الإماراتية إلى أن تثبت نجاحها في كل مجالات التنمية المستدامة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي والتقني أو على المستوى المهن الطبية والمشاركة في علوم الفضاء، وأن تكون رائدة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف الاستدامة، وتعمل بكل جهد في مسيرة التحول الرقمي الذي يتوجب تمكينها ودعمها.
وخلصت إلى أن المرأة الإماراتية شاركت في تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية، وحازت إسهاماتها التقدير والإشادة، وتستعد المرأة في عام لاستدامة لطرح مبادرات رائدة، وخطط عمل طموحة وابتكارات بناءة سعياً منها لتحقيق أهداف استراتيجيات الاستدامة، والعمل على تعزيز ثقافة الاستدامة في الأسرة والمجتمع، ومكان العمل والإنتاج والاستفادة من الموارد وإدارتها، بما يضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة، متمنية لجميع النساء بعام حافل بالعطاء، وتحقيق ابتكارات رائدة تبهر العالم.

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