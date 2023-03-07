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خولة الملا: ابنة الإمارات حققت إنجازات عالمية

خولة الملا
8 مارس 2023 01:49

الشارقة (الاتحاد) 

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أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة، أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن اهتمام دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بالاحتفال بيوم المرأة العالمي، يجسد مدى التقدير والتكريم الذي تحظى به ابنة الإمارات في وطنها الذي يحتفي سنوياً بإنجازاتها المتواصلة في مسيرة العمل الوطني بمختلف مجالاته، بما أثبتته المرأة الإماراتية طوال هذه العقود من كفاءة وتميز في مختلف مواقع العمل والمسؤولية بالقطاعات التنموية كافة، وتأكيداً على ما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام بتعزيز إسهامات المرأة وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضافت الدكتورة الملا: «إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات عالمية، أثبتت مصداقية الرؤية والنهج الحكيم لقيادتنا، وأنها أهل للثقة التي نالتها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في كون المرأة شريكاً جديراً ببناء الدولة التي تتطلع دوماً للمستقبل والريادة العالمية، بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تعزز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وإننا في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نغتنم هذه المناسبة لنثمن الدور الرائد لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ودعم سموها اللامحدود في الارتقاء بابنة الشارقة لتواصل دورها المهم في المشاركة والإسهام والعطاء في بناء دولة الإمارات، وتحقيق المكتسبات لوطننا الغالي».

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