منى المري: حراك عالمي للتغلب على تحديات تمكين المرأة

دبي (الاتحاد)

توجهت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدةً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه للمرأة الإماراتية وإتاحة الفرصة كاملة لإنجاحها، والاستفادة من قدراتها في مختلف المجالات، مع التأكيد على محورية دورها في الخطط المستقبلية للدولة.

وأكدت أن التوازن بين الجنسين نهج إماراتي أصيل منذ تأسيس الدولة قبل أكثر من نصف قرن، وأن المبادئ والمرتكزات التي تبنتها الإمارات لتحقيق تجربة إقليمية مُلهمة في هذا المجال بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، تضمنت مواد دستورية تؤكد المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتشريعات قانونية وسياسات وأطراً تنظيمية داعمة لحقوق المرأة، وتعزيز دورها في مختلف مسارات التنمية.

وقالت منى المري، إننا نشارك العالم الاحتفاء بهذه المناسبة هذا العام، ونحن نشهد حراكاً دولياً وجهوداً متنوعة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه تمكين المرأة، والسعي لتحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين، حيث يمثل كلاهما جوهر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة كأجندة عمل دولية.

وأكدت حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على المشاركة المؤثرة في هذه الجهود لتحقيق مزيد من التقدم على مستوى المنطقة والعالم، من خلال مبادرات ومشاريع متنوعة يعمل على تنفيذها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الدول والمنظمات الدولية المعنية.