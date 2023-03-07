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الإمارات

أمل العفيفي: تميز المرأة الإماراتية نموذج عالمي

أمل العفيفي
8 مارس 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس كل عام يمثل مناسبة نسلط فيها الضوء على ما شهدته مسيرة المرأة الإماراتية من تطورات متلاحقة ونقلات نوعية في التمكين وتحقيق التوازن والإبداع في الإسهام الوطني في مختلف المجالات التنموية التي تقدم فيها المرأة إسهامات بارزة بكفاءة واقتدار إلى جانب شقيقها الرجل. وأشارت إلى أن تمكين المرأة ورعايتها واعتبرها شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية نهج أرساه المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ اعتبر المرأة نصف المجتمع، ووفر لها كل أسباب الانطلاق نحو التعليم والانخراط في العمل وخدمة التنمية الوطنية، وهذه الرؤية الاستشرافية طوال عقود مكنت المرأة الإماراتية من أن تكون إحدى الركائز الأساسية في نهضة دولة الاتحاد، وشريكاً بارزاً في تسطير ملحمة من المنجزات الوطنية الخالدة. وأشارت أمل العفيفي إلى أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة المرأة الإماراتية دفعت بها دائماً إلى مصاف العالمية كنموذج بارز في القيادة التنفيذية التي تتقلد أرفع المناصب وزيرة وسفيرة وطبيبة ومعلمة وعسكرية، وغيرها من الوظائف التي تخدم مسيرة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دورها ورسالتها الأساسية كأم وصانعة للأجيال، ومع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة فإننا نجدد أسمى آيات الامتنان والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي عهدناها دائماً داعمة ومؤازرة لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية.

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