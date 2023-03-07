الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أمينة الطاير: إنجازات المرأة الإماراتية عظيمة وبارزة في المجتمع والعالم

أمينة الطاير: إنجازات المرأة الإماراتية عظيمة وبارزة في المجتمع والعالم
8 مارس 2023 01:49

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
الخوري يشيد بنجاح «عربية الشطرنج» في السودان

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، إن احتفالات العالم بيوم المرأة في 8 مارس من كل عام، تأتي تأكيداً على دورها الفعّال في شتى مجالات الحياة، يُعبِّر فيها عن تقديره للمرأة واعترافه بجهودها وأدوارها المتميزة في حياتنا، وما تقوم به من إنجازات اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة بارزة في المجتمع العالمي.
وثمنت الشيخة أمينة الطاير القيادة الوفية المخلصة لدولتنا الغالية، وتمكينها للمرأة ودعمها للقطاعات النسائية الإماراتية منذ فجر النهضة المباركة على يد باني صروح اتحادنا الشامخ زايد الخير، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ومؤسسي دولتنا الغالية، رحمهم الله جميعاً.
وأشارت الشيخة أمينة إلى أنه على خطى الخير سارت إماراتنا الحبيبة خدمة للمرأة والأسرة بتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى تبوأت الإمارات صدارة «أسعد شعوب العالم».
ونوهت بأن المرأة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غير منقوصة، فهي حاصلة على أكبر نسبة من بين نساء العالم في التمثيل الوزاري بمنظومة مجلس الوزراء الإماراتي، وتتقاسم مع الرجل عضويتها في قبة البرلمان «الإماراتي والمجلس الوطني الاتحادي»، كما تبوأت المرأة الإماراتية مكانة رفيعة في القطاع الدبلوماسي والتعليمي والشرطي والأمني والطبي والبيئي، وغيرها من المواقع القيادية.
وأعربت الطاير عن فخرها بخطوات قيادتنا الرشيدة لجعل الاستدامة منهجاً إماراتياً أصيلاً في استراتيجيات التنمية الإماراتية.

أمينة الطاير
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة العالمي
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©