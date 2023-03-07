أمينة الطاير: إنجازات المرأة الإماراتية عظيمة وبارزة في المجتمع والعالم

دبي (وام)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، إن احتفالات العالم بيوم المرأة في 8 مارس من كل عام، تأتي تأكيداً على دورها الفعّال في شتى مجالات الحياة، يُعبِّر فيها عن تقديره للمرأة واعترافه بجهودها وأدوارها المتميزة في حياتنا، وما تقوم به من إنجازات اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة بارزة في المجتمع العالمي.

وثمنت الشيخة أمينة الطاير القيادة الوفية المخلصة لدولتنا الغالية، وتمكينها للمرأة ودعمها للقطاعات النسائية الإماراتية منذ فجر النهضة المباركة على يد باني صروح اتحادنا الشامخ زايد الخير، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ومؤسسي دولتنا الغالية، رحمهم الله جميعاً.

وأشارت الشيخة أمينة إلى أنه على خطى الخير سارت إماراتنا الحبيبة خدمة للمرأة والأسرة بتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى تبوأت الإمارات صدارة «أسعد شعوب العالم».

ونوهت بأن المرأة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غير منقوصة، فهي حاصلة على أكبر نسبة من بين نساء العالم في التمثيل الوزاري بمنظومة مجلس الوزراء الإماراتي، وتتقاسم مع الرجل عضويتها في قبة البرلمان «الإماراتي والمجلس الوطني الاتحادي»، كما تبوأت المرأة الإماراتية مكانة رفيعة في القطاع الدبلوماسي والتعليمي والشرطي والأمني والطبي والبيئي، وغيرها من المواقع القيادية.

وأعربت الطاير عن فخرها بخطوات قيادتنا الرشيدة لجعل الاستدامة منهجاً إماراتياً أصيلاً في استراتيجيات التنمية الإماراتية.