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ابتسام البدواوي: نموذج تمكين عالمي للمرأة

ابتسام البدواوي
8 مارس 2023 01:49

دبي (الاتحاد) 

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المرأة في الإمارات.. نموذج عالمي للتمكين

قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بمناسبة «يوم المرأة العالمي»: «يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمي.. ونحتفل في الإمارات بالمرأة شريكة في التنمية ومربية للأجيال وصانعة للتغيير ومحركة للتطوير في المجتمع». 
وأضافت «هذه هي الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهكذا هو نهج قيادتنا الرشيدة التي تؤكّد من خلالها خطى الإمارات الراسخة في تمكين المرأة، ودورها الرائد في ملف التوازن بين الجنسين، ومكانتها المتقدّمة على مختلف المؤشرات العالميّة ذات الصلة». 
وقالت «إنّ المرأة في دولة الإمارات بتنوّع ثقافاتها وتخصّصاتها تقدّم اليوم نموذجاً طموحاً لنساء وسيّدات العالم، عبر تسجيلها حضوراً متميّزاً في شتى المجالات، فتجدها رائدة في الاقتصاد والقضاء والسياسة والمجتمع، ولا يشكّل ذلك عائقاً أمام دورها في صنع الأجيال». واختتمت تصريحها قائلة «نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نقتفي نهجكم الحكيم لتحقيق تطلعاتكم وتطلعات دولتنا، وصولاً لترسيخ نموذج الإمارات الملهم ليكون دوماً في الصدارة الإقليمية والعالميّة».

معهد دبي القضائي
يوم المرأة العالمي
يوم المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
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