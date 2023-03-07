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الإمارات

نهيان بن مبارك: نعيش عصر ما بعد تمكين المرأة الإماراتية

نهيان بن مبارك
8 مارس 2023 01:50

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات تعيش حالياً عصر ما بعد تمكين المرأة، بعدما حصلت المرأة الإماراتية على حقوقها كافة، بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة التي وفرت للمرأة الإمكانات كافة التي تساعدها على استثمار طاقتها وقدرتها من أجل التفوق والنجاح والإنجاز لصالح مجتمعها ووطنها والعالم.
وأكد في كلمة له، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن المجتمع الإماراتي الذي يعيش عام الاستدامة خلال العام الحالي 2023 يرى أن المرأة الإماراتية هي رمز للاستدامة في الحفاظ على التراث، وهي السفير لهذه القيم والمبادئ الأصيلة التي زرعها فينا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كما أنها الداعم لأي تنمية على المستويات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية.
وقال معاليه «إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو بمثابة فرصة لنا جميعاً لنتوقف قليلاً أمام ما تقوم به المرأة في كل مكان حول العالم من جهود وما تبذله من تضحيات، ولنتدارس أيضاً ما حصلت عليه المرأة من حقوق، وما تقوم به من مبادرات من أجل الإنسانية ومن أجل أجيالها القادمة، كما أنها فرصة لكي نتعرف على ما قدمته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عبر أكثر من نصف قرن من الزمان من دعم ورعاية وحماية للمرأة الإماراتية، مكنتها من أن تكون في الطليعة دائما، وأن تستثمر إمكاناتها ومواهبها وطاقتها لصالح تطوير ورفاهية مجتمعها ووطنها، ولعل وجود المرأة الإماراتية في العديد من المناصب القيادية محلياً وعالمياً هو تجسيد حي لذلك الدعم الذي تضطلع به قيادتنا الرشيدة».
وأضاف معاليه أن يوم المرأة العالمي له طبيعة خاصة في الإمارات التي قدمت للمرأة خلال خمسة عقود من الزمان الفرص كافة وكل سبل الدعم المتواصل لتفعيل جهودها التي أدت إلى تمكينها وتعزيز قدراتها، وهو ما نعتبره تجربة مثالية تمثل نموذجاً مرموقاً أمام العالم كله، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الجهود المخلصة لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. 

نهيان بن مبارك
اليوم العالمي للمرأة
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يوم المرأة العالمي
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