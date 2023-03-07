صقر غباش: تجربة تمكين وريادة المرأة الإماراتية متميزة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تجربة تمكين وريادة المرأة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق التفوق في المجالات كافة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وإيمانها بقدراتها وأهمية تمكينها، وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

وأشاد معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به دولة الإمارات يوم الثامن من شهر مارس، بدور المرأة الإماراتية وإنجازاتها ومساهماتها الفعالة في مختلف المجالات. وقال معاليه: «في هذه المناسبة نستذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤاه الملهمة لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وإيمانه العميق بقدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في كل مسارات الحياة على أرض الدولة، وعلى النهج ذاته، وفي ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات) من رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ما ساهم في ترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً». وقال معاليه بهذه المناسبة «لا يسعني إلا أن أشيد وأثمن عالياً الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في تمكين وريادة المرأة الإماراتية من خلال مبادراتها البناءة، وانشغالها الدائم بآفاق تطور المرأة الإماراتية حتى أضحت نموذجاً يحتذى به، وقدوة تهتدي بها المرأة ليس في الإمارات فحسب، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وجدد معاليه تهنئته لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) وكل امرأة وفتاه إماراتية، داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الاستقرار والأمن، وأن يبارك جهود قيادتنا الرشيدة في تحقيق ما نصبو إليه من أهداف وطموحات.