علي بن حرمل: المرأة الإماراتية نموذج فخر بمنجزاتها العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مناسبة مواتية يحتفي فيها العالم برسالة المرأة ودورها وإسهاماتها في نهضة مجتمعاتها، كما يسلط فيها الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في مختلف شعوب العالم خاصة التي تلك التي لا تزال تشهد الكثير من الصعوبات الموجودة في طريق تطور المرأة وتقدمها وإفساح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعها. وقال د. بن حرمل، إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة هو مناسبة هامة بالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية الممتدة نشارك فيها العالم ذلك النموذج الرائد والتجربة الملهمة التي أرسى دعائمها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث جعل من المرأة شريكاً أساسياً لنهضة المجتمع وتطوره وتقدمه، وأتاح لها كل أسباب التميز التي جعلت منها ركناً أساسياً في مسيرة نهضة الاتحاد، وهو نهج راسخ يواصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السير عليه وترسيخه، دعماً لمسيرة المرأة وتمكيناً لها عبر منظومة متكاملة من التشريعات الوطنية التي تكفل لها حقوقها.