النائب العام للدولة: الإمارات نهج أصيل مستدام في دعم المرأة

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن المرأة محرك للتغيير الإيجابي في العالم، وشريك أساسي في صناعة المستقبل.

وقال المستشار الدكتور حمد الشامسي - في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي - إن اليوم العالمي للمرأة هو تكريم لها، وإعلاء لمكانتها في المجتمع، وتقدير لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، ومناسبة للاحتفال امتناناً بعطاءاتها وتضحياتها الكبيرة، ويمثل احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية تجسيداً حقيقياً لاستدامة نهجها الحضاري التنموي ورؤيتها الاستشرافية في مواصلة دعم وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، في ظل الجهود الرائدة والمستدامة للقيادة الرشيدة التي آمنت بالدور المحوري الفاعل للمرأة في عملية البناء والتطوير، ووفرت كل السبل والمقومات التي تؤهلها للقيام بواجباتها، لتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وبين أن الإمارات تصدُّرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الثالث على التوالي في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023».