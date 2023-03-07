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علي بن تميم: نعتز بكل ما قدّمته المرأة من إبداعات

علي بن تميم
8 مارس 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: في يوم المرأة العالمي، نؤكّد مساندتنا ودعمنا اللامحدود للمرأة لتعزيز دورها في صناعة مستقبل أفضل، ونحن في مركز أبوظبي للغة العربية نواصل السعي لتمكين المرأة في مسيرة تطوّر المركز وتحقيق أهدافه الاستراتيجية للنهوض بمكانة اللغة العربية.
وأضاف: وفي هذا اليوم، نفخر بالنهج الذي أرسته دولة الإمارات بتمكين المرأة، وجعل مشاركتها الكاملة والفعّالة مبدأ راسخاً في كل نواحي المجتمع. ونعتزّ بالسجل الحافل بالعطاء الذي قدّمته المرأة، وبجهودها ودورها الفعّال، ونعبّر عن تقديرنا لما حقّقته من إنجازات برؤية ودعم منقطع النظير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبكل ما قدّمته المرأة من إبداعات في دولة الإمارات والعالم.. وكل عام ونساء العالم بألف خير.

علي بن تميم
اليوم العالمي للمرأة
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