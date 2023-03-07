المرأة في الإمارات.. نموذج عالمي للتمكين

منى الحمودي (أبوظبي)

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وسط تجربة متميزة حققت نتائج نوعية في المجالات كافة، ساهمت في لفت أنظار العالم إليها باعتبارها متصدرة إقليمياً، وحققت مراكز متقدمة عالمياً، جعلتها نموذجاً عالمياً في التمكين. ويأتي احتفاء الإمارات بيوم المرأة العالمي، باعتباره مناسبة للتأكيد على ما وصلت إليه المرأة في الإمارات ودورها الفعال في مختلف محطات مسيرة التقدم، حيث كان لها بصمة واضحة ودور ريادي ساهم بتحقيق تنمية ونهضة شاملة في مختلف القطاعات.

ويحمل اليوم العالمي للمرأة 2023 شعار «الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين»، حيث يتماشى الشعار مع الموضوع ذي الأولوية لأعمال الدورة 67 للجنة وضع المرأة: «الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى اعتماد العيش حالياً على التكامل التقني الوثيق، من حضور دورة، أو الاتصال بالأقارب، أو إجراء معاملة بنكية، إلى حجز موعد طبي، ومع ذلك، فإن 37% من النساء لا يستخدمن الإنترنت. فعدد المستخدمات للإنترنت يقل بـ 259 مليون امرأة عن عدد الرجال، مع أنهن يمثلن ما يقرب من نصف سكان العالم. وإذا كانت النساء عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي عاجزات عن تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في المساحات الرقمية، مما يقلل من فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبحلول عام 2050، ستكون 75% من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ولفت التقرير إلى أن النساء يشغلن اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22% فقط من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد التقرير أن إشراك المرأة في التكنولوجيا يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعاً وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين. على النقيض من ذلك، فإن عدم إدراجهن يأتي بتكاليف باهظة.

ويُراد باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار «إشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» لتكريم النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي والاحتفاء بهن كذلك. ويكشف الاحتفال تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات.

التجربة الإماراتية

تعد تجربة المرأة في الإمارات هي الأفضل والأكثر اكتمالاً على مستوى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في مجال التمكين والتوازن بين الجنسين، فيما تحتل الدولة المركز الـ 18 عالمياً في المجال ذاته، حيث يعد التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الدولة للخمسين عاماً القادمة، حيث يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مواصلة ريادة الدولة في هذا المجال من خلال التشريعات والسياسات المتطورة.

وبالنظر إلى صدارة المؤشرات العالمية، فإن الإمارات تؤكد أنها وصلت لمرحلة جني ثمار عمل 50 عاماً من تمكين المرأة، حيث لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارته، وهو ما أكده تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023» الصادر عن البنك الدولي الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.

وواصلت الإمارات تعزيز حضورها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالمرأة، محققة المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تضمنت: مؤشر عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون للعنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة.

وتؤكد دولة الإمارات من خلال تصدرها المؤشرات العالمية على تأسيسها لنموذج عالمي يُحتذى به في مجال دعم المرأة، وتمكينها بتضافر جهود مختلف المؤسسات في الدولة واتباعاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل.

تحظى المرأة في الإمارات بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وفرت كل سبل الدعم للمرأة الإماراتية على مختلف المستويات. كما أن دعم سموها امتد ليشمل المرأة في مختلف أنحاء العالم، حيث أطلقت سموها العديد من المبادرات لدعم المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتتعدد المبادرات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث كان لهذه المبادرات الأثر الكبير على جميع من وصلت إليه. وتأتي رعاية شؤون المرأة الإماراتية في مقدمة مبادرات سموها للمرأة، حيث أخذت بيدها وسعت نحو تقدمها ونيلها حقوقها في مختلف مجالات الحياة. وكان للتقدم الذي حققته المرأة الإماراتية أثر في ترسيخ السمعة الطيبة التي تتمتع بها المرأة في دولة الإمارات على الصعيد العربي والدولي، حيث اتخذت العديد من الدول، الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة ونيلها حقوقها في المجالات كافة.

وارتكز نجاح المرأة الإماراتية على الثقة الكبيرة للقيادة الرشيدة بقدراتها وكفاءتها والتي يعبر عنها تمثيلها في الحكومة الإماراتية من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء الذي يعد من أعلى المعدلات العالمية، ووجودها في البرلمان، حيث تعد تجربة المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية، لاسيما وأن القانون كفل لها الحصول على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما كان له تأثير إيجابي مباشر من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في السلطة التشريعية والرقابية.

كما للمرأة الإماراتية حضور متميز في ميدان العلوم المتقدمة، منها على سبيل المثال قطاع الطاقة النووية، وقطاع الفضاء. وسجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في قطاعات الأعمال المختلفة، منها التعليم، والقطاع الصحي، والقطاع المالي، والبنوك والتأمين.

الاتجار بالبشر

بادرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتعزيز استراتيجية الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر والحد من معاناة ضحايا هذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال تبرعها بقطعة أرض في أبوظبي يقام عليها مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر. كما تولي سموها أهمية كبيرة للمرأة والطفل في مناطق الصراعات والكوارث، وتسعى لتبني المبادرات التي تصون كرامتهم.

وفي عام 2000، أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، مبادرة إنسانية بإنشاء صندوق خاص لحماية النساء اللاجئات من تبعات اللجوء وما ينجم عنها من مصاعب جمة، وتبرعت بمليون درهم لصالح الصندوق. وفي الرابع من أبريل 2001 تبرعت سموها بمبلغ مليون درهم إضافي على هامش احتفال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقليد سموها شعار المفوضية الذهبي الذي يمنح للشخصيات البارزة عالمياً في مجال إغاثة اللاجئين ودعم قضاياهم الإنسانية.

ووجهت سموها بأن يدار الصندوق من قبل الهلال الأحمر ومفوضية شؤون اللاجئين، على أن تتولى الهيئة المسؤولية الإدارية والمالية، وتتولى المفوضية مهمة اختيار المشاريع المناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة غير المتوافرة للنساء والأطفال اللاجئين في مختلف مناطق العالم.

الإمارات تشاطر النساء يومهن العالمي

تؤمن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بالدور الأساسي المهم للمرأة باعتبارها إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات، وتحظى المرأة العربية وجميع نساء العالم بمتابعة ورعاية حثيثة من سموها بما يسهم في بناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن، وهو ما يظهر جلياً من خلال توجيهاتها وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية، وتعزيز الأطر المؤسسية العالمية، إلى جانب تقديمها الدعم لمنظمات العمل الإنساني والخيري على المستويين الإقليمي والعالمي للمساهمة النوعية في تحسين حياة المرأة كجزء من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة.

وفي عام 2019، انطلق برنامج المرأة والسلام والأمن، وتم إطلاق اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» على البرنامج تقديراً لإيمان سموها بقدرة المرأة الفعالة في إحلال السلام واستتباب الأمن، وسعيها الدائم لدعم المرأة وتذليل الصعاب كافة التي تعترضها ومدها بكل ما تحتاج إليه لتكون مساهماً أساسياً ومتميزاً، وتضع بصمة مؤثرة في نشر السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمجتمعها والعالم أجمع.

ويعتبر برنامج «المرأة والسلام والأمن» برنامجاً تدريبياً رائداً يستند إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها عام 2018 بين كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال العمل العسكري وقطاعي الأمن والسلام. وتهدف «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وإنشاء شبكات لدعمهم حول العالم. كما تسهم المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي أكد أهمية مشاركة المرأة الفعالة والمتكافئة كقوة فاعلة في إحلال السلام واستتباب الأمن من خلال التركيز بشكل خاص على توفير التدريب اللازم للكوادر النسائية.

وضمن هذه المبادرة، وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن في يونيو 2021، تأكيداً على دور دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الحثيثة في دعم مشاركة المرأة الفاعلة بجميع القطاعات، خاصة قطاعي السلام والأمن، وحرصها على بناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام والأمن، والمساهمة في خلق بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وحفظ السلام، فضلاً عن تعزيز دور متخذي القرار في المنطقة العربية والمجتمع الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مشاركة المرأة في عمليات وأنشطة بناء السلام.

الجدير بالذكر، أن الدورة الأولى للبرنامج التدريبي انطلقت في يناير 2019 بمشاركة 134 امرأة عربية من 7 دول، وبعد نجاح الدورة الأولى من البرنامج، تم الاتفاق بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على توسيع نطاق المشاركة لتضم دولاً من أفريقيا وآسيا في مبادرة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة الدولية. وفي يناير 2020، بدأت الدورة الثانية بمشاركة 223 امرأة من 11 دولة أفريقية وآسيوية وعربية. وشاركت 140 متدربة في البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة، ليكون إجمالي المتدربات ضمن مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن 497 متدربة حتى الآن.

5 مبادئ رئيسية لاستراتيجية التوازن بين الجنسين

تنبثق استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات عن مستهدفات خطة الخمسين عاماً القادمة، وتنطلق من 5 مبادئ رئيسية هي:

■ التوازن والتكافؤ، حيث تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص والنتائج بين الرجل والمرأة بشكل دائم.

■ التركيز على المستقبل، بمعنى الاستعداد للتحديات وتحويلها إلى فرص وما يعنيه ذلك من توافر عناصر الابتكار والاستدامة.

■ التنافسية، حيث تهتم بمواصلة المسار التصاعدي في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

■ التكامل، حيث تم إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية في تصميم وتطوير الاستراتيجية لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسات.

■ أفضل الممارسات، بحيث يتم تطبيق أفضل المعارف والبيانات المتوافرة من مصادر متنوعة كأساس للتشريعات، والسياسات الجديدة، والتحسينات التشريعية والقانونية.

4 ركائز وأهداف

تشمل استراتيجية مجلس التوازن بين الجنسين 4 ركائز وأهداف رئيسية يتم تحقيقها من خلال مبادرات نوعية في مختلف المجالات، حيث تتمثل هذه الركائز والأهداف في:

■ المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي: وتستهدف سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال العمل على زيادة مشاركة المرأة وتعزيز وجودها في الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، وذلك من خلال المبادرات والسياسات التي تعزز الإدماج المالي للمرأة وربط الممارسات الاقتصادية الحكومية بأهداف أوسع للتوازن بين الجنسين.

■ الرفاه وجودة الحياة: بمعنى التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين، ويتم ذلك بتدريب وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية المباشرة على مراعاة الفوارق بين الجنسين، والاستجابة لقضايا واحتياجات التوازن بين الجنسين، وضمان توفير الموارد والدعم اللازم للصحة النفسية للمرأة، بما في ذلك إجراء إصلاحات في سياسة التأمين الصحي.

■ الحماية: حيث تهدف إلى تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والقانونية لجميع النساء ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال الحملات التوعوية والتشريعات.

■ القيادة والشراكات العالمية: حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة وأرجاء العالم كافة من خلال الاستمرار في بذل الجهود وبناء الشراكات التي تعزز المكانة الريادية للإمارات وتأثيرها العالمي في هذا الملف، ودعم فرص تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جميع أرجاء العالم من خلال وضع سياسات لدمج اعتبارات التوازن بين الجنسين في التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية.